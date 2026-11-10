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Anadolu’nun kayıp hikâyesi Horoztepe’de saklı olabilir: Buluntular Alacahöyük’le benzer çıktı

10.11.2026 - 14:55Güncellenme Tarihi:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Semih Yaşar Çizikci, Erbaa ilçesindeki Horoztepe'de bulunan Erken Tunç Çağı eserlerinin, Alacahöyük'teki 13 kraliyet mezarında ortaya çıkarılan buluntularla benzerlik gösterdiğini söyledi.

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1Anadolu’nun kayıp hikâyesi Horoztepe’de saklı olabilir: Buluntular Alacahöyük’le benzer çıktı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Semih Yaşar Çizikci, Erbaa'daki Horoztepe'de yapılacak yeni kazıların, bölgeden çıkarılan eserlerin tarihi düşüncelerini aydınlatabileceğini ve Anadolu'nun Erken Tunç Çağı'na ilişkin yeni veriler sağlayabileceğini söyledi.

2Anadolu’nun kayıp hikâyesi Horoztepe’de saklı olabilir: Buluntular Alacahöyük’le benzer çıktı

Horoztepe'nin 1950'li yıllarda Prof. Dr. Tahsin Özgüç ve Mahmut Akok'un çalışmalarıyla bilim dünyasında tanındığını belirten Çizikci, milattan önce 2200-2000 yıllarına tarihlenen mezar buluntularının dönemin metal işçiliği ve inanç dünyası hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

3Anadolu’nun kayıp hikâyesi Horoztepe’de saklı olabilir: Buluntular Alacahöyük’le benzer çıktı

Çizikci, Horoztepe'deki buluntuların Alacahöyük'teki 13 kraliyet mezarında ortaya çıkarılan eserlerle benzerlik gösterdiğine dikkat çekti.

4Anadolu’nun kayıp hikâyesi Horoztepe’de saklı olabilir: Buluntular Alacahöyük’le benzer çıktı

"Söz konusu bu eserlerin birçoğu kaçak kazı çalışmaları sonrasında ele geçirildi" diyen Çizikci, buluntuların çıkarıldıkları yer ve çevredeki diğer yerleşimlerle birlikte değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Çizikci, Horoztepe'de yürütülecek bilimsel kazıların, eserlerin ait olduğu topluma ilişkin yeni keşifler sağlayabileceğini belirtti.

5Anadolu’nun kayıp hikâyesi Horoztepe’de saklı olabilir: Buluntular Alacahöyük’le benzer çıktı

Horoztepe kökenli 40 eserin Türkiye'ye iadesinin kültürel miras açısından önem taşıdığını ifade eden Çizikci, eserlerin çıkarıldığı alanın da korunması gerektiğini söyledi. Çevredeki yoğun yapılaşma ve tarımsal faaliyetlerin arkeolojik verilere ulaşmayı güçleştirdiğini belirten Çizikci, bölgede kurtarma kazıları yapılması çağrısında bulundu.

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