Anadolu’nun kayıp hikâyesi Horoztepe’de saklı olabilir: Buluntular Alacahöyük’le benzer çıktı

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"Söz konusu bu eserlerin birçoğu kaçak kazı çalışmaları sonrasında ele geçirildi" diyen Çizikci, buluntuların çıkarıldıkları yer ve çevredeki diğer yerleşimlerle birlikte değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Çizikci, Horoztepe'de yürütülecek bilimsel kazıların, eserlerin ait olduğu topluma ilişkin yeni keşifler sağlayabileceğini belirtti.