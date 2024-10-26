Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemAnadolu topraklarının eşsiz kokuları şişelerde! Parfüm tasarımcısı İzmir ve Atatürk'ün kokuları yeniden uyarlandı
HaberlerGündem Haberleri Anadolu topraklarının eşsiz kokuları şişelerde! Parfüm tasarımcısı İzmir ve Atatürk'ün kokuları yeniden uyarlandı

Anadolu topraklarının eşsiz kokuları şişelerde! Parfüm tasarımcısı İzmir ve Atatürk'ün kokuları yeniden uyarlandı

Zengin tarihi geçmişe sahip olan Anadolu topraklarının eşsiz kokuları gün yüzüne çıkaran koku uzmanı ve parfüm tasarımcısı Bihter Türkan Ergül, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Smyrna'nın (İzmir) parfümünü bugüne uyarladı. Atatürk'ün kullandığı kokulara bire bir ulaşmanın mümkün olmadığını belirten Ergül, "Ancak onunla vakit geçirmiş, onu görmüş kişilerin anılarından yakaladığımızla çalıştık. Örneğin; Mustafa Kemal Atatürk beyaz leblebisini yerken ellerine menekşe kolonyası dökermiş. Yine bir paşanın anılarında vardı ve bununla beraber 'şipre' ve 'fujer' kokularını tercih ettiğini biliyoruz. Amacımız burada onun liderliğini, duygularını ve onun kullandığı losyonlardan, parfümlerden, kokulardan ilham alarak çağımıza kokusuna uyarlamaktı" dedi. Ergül, 'Smyrna' parfümünde ise Mezopotamya topraklarında da her zaman yetişen nergis, akgünlük ardıç portakal mandalina neroli, çiçek ve reçine karışımını kullandıklarını söyledi.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,(DHA)
• 26 Ekim 2024 - 15:03 • Son Güncelleme:
Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,(DHA)
• 26 Ekim 2024 - 15:03 • Son Güncelleme:
1Anadolu topraklarının eşsiz kokuları şişelerde Parfüm tasarımcısı İzmir ve Atatürkün kokuları yeniden uyarlandı

Zengin tarihi geçmişe sahip olan Anadolu topraklarının eşsiz kokuları gün yüzüne çıkıyor. Asur, Sümer, Hitit döneminden Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar birçok kişide yer bulmuş kokular yeniden ortaya çıkarılıp sergileniyor. Koku uzmanı ve parfüm tasarımcısı Bihter Türkan Ergül, çalışmasıyla vizyon ve misyonuyla tarihe yön vermiş olan Mustafa Kemal Atatürk ile Sezar, Abdülhamid Ağa, Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmet gibi karakterlerin yanı sıra 'Smyrna'nın (İzmir) kokularını tasarlıyor ve bu parfümler İzmir Kültür Yolu Festivali'nde sergileniyor.

2MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN KOKUSU YENİDEN CANLANIYOR

'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KOKUSU YENİDEN CANLANIYOR'

İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün kokusunun ziyaretçiler tarafından deneyimleneceğini belirten Bihter Türkan Ergül, "Kendisinin kullandığı kokulara bire bir ulaşmak elbette mümkün değil. Ancak onunla vakit geçirmiş, onu görmüş kişilerin anılarından yakaladığımızla çalıştık. Örneğin; Mustafa Kemal Atatürk beyaz leblebisini yerken ellerine menekşe kolonyası dökermiş. Yine bir paşanın anılarında vardı ve bununla beraber 'şipre' ve 'fujer' kokularını tercih ettiğini biliyoruz.

3Anadolu topraklarının eşsiz kokuları şişelerde Parfüm tasarımcısı İzmir ve Atatürkün kokuları yeniden uyarlandı

Amacımız burada onun liderliğini, duygularını ve onun kullandığı losyonlardan, parfümlerden, kokulardan ilham alarak çağımıza, kokusuna uyarlamaktı. Kokuyu deneyimleyen ziyaretçilerimizden 'Koku Cumhuriyet'in ilk yıllarını anımsatıyor' cümlesi, benim için çok çok önemli ve gurur verici" dedi.

4KOKULARLA ZAMANA YOLCULUK

'KOKULARLA ZAMANA YOLCULUK'

Ergül, festivalde İzmir Arkeoloji Müze Müdürlüğü'nde uzman arkeolog ve müdür yardımcısı olan Elif Erginer ile çalışmaları olan, Sezar'ın kokusunun da dikkat çektiğini belirterek, "Anadolu toprakları, koku kültürü konusunda çok zengin. Biz de bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bir koku bizi ana, zamana götürür. Biz de kokularla zamanda yolculuk yapmak istiyoruz. Bu kapsamda Sezar'ın kokusunu çalıştık. Bunun için İtalya'da Milano'daki parfüm tasarımcılarıyla ve oranın arşivlerinden de destek alarak günümüze uyarladığımız bir koku oldu. 2006 yılından itibaren Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet gibi önemli isimlerin kokularını da gün ışığına çıkardı.

5Anadolu topraklarının eşsiz kokuları şişelerde Parfüm tasarımcısı İzmir ve Atatürkün kokuları yeniden uyarlandı

Bizim için en önemli kokulardan bir tanesi de Abdülhamid Ağa'nın cuma selamına giderken avuç içerisine sürdüğü kokuydu. Bu yapmış olduğumuz çalışmalar Paris Parfüm Fuarı'nda da görücüye çıktığında ülkemiz hakkında haklı gururu yaşadık. Sergimizde dünyanın ilk parfüm formülünün bulunduğu Mezopotamya'daki topraklarda her zaman yetişen nergis, akgünlük ardıç portakal mandalina neroli, çiçek ve reçine karışımından yapılan 'Smyrna (İzmir) parfümü ile Roma dönemine ait olan ve o dönemde çok popüler olan Rhodium kokusu da ziyaretçilerimiz deneyimleyecekler" diye konuştu.

6ANTİK ÇAĞIN EN KIYMETLİ BİTKİSİ OLAN İRİS

'ANTİK ÇAĞ'IN EN KIYMETLİ BİTKİSİ OLAN İRİS'

Tarihte çok zengin arşivlere, kalıntılara ve yazılara sahip olunduğunu belirten Ergül, "Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ulaşmak daha kolay.

7Anadolu topraklarının eşsiz kokuları şişelerde Parfüm tasarımcısı İzmir ve Atatürkün kokuları yeniden uyarlandı

Çünkü çağımızda ve bunun uzmanlığıyla çalıştığınız zaman kaynaklara ulaşmak mümkün. Ancak Asur, Sümer, Hitit'e gittiğiniz zaman çivi yazıları, Akadca, Sümerce yazılarını ve arşivlerini okumak için bunların uzmanlarının olması gerekiyor.

8Anadolu topraklarının eşsiz kokuları şişelerde Parfüm tasarımcısı İzmir ve Atatürkün kokuları yeniden uyarlandı

Ayrıca oradaki kaynaklarda hiçbir zaman belirli bir ölçü verilmemiş. Osmanlı'da bu konuda kolaylık yaşanıyor.