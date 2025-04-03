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GündemAmasya'nın unundan, Samsun'un suyundan sıcak kazan tekniğiyle yapılan Samsun simidi damaklarda tat bırakıyor
Haberler Gündem Haberleri Amasya'nın unundan, Samsun'un suyundan sıcak kazan tekniğiyle yapılan Samsun simidi damaklarda tat bırakıyor

Amasya'nın unundan, Samsun'un suyundan sıcak kazan tekniğiyle yapılan Samsun simidi damaklarda tat bırakıyor

Samsun'un coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden biri olan "Samsun simidi", sıcak kazan tekniğiyle hazırlanması ve özel üretim süreciyle hem göze hem de damaklara hitap ediyor. Amasya'nın unundan, Samsun'un suyundan yapılan Samsun simidi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. fırın işletmecisi Muhammet Çevrim, 'Simit Samsun'un en meşhur yiyeceklerinden biridir. Yapımında un, maya, pekmez ve susam kullanılır. Odun ateşinde daha iyi olan simit, 4-5 dakikada pişer. Her şehrin simidinin kendine has özellikleri var' dedi.

SAMSUN (İHA) -
• 03 Nisan 2025 - 10:56 • Son Güncelleme:
SAMSUN (İHA) -
• 03 Nisan 2025 - 10:56 • Son Güncelleme:
1Amasyanın unundan, Samsunun suyundan sıcak kazan tekniğiyle yapılan Samsun simidi damaklarda tat bırakıyor

Mayalanma süresi kısa tutulan ve az maya kullanılan Samsun simidi, yarı sert hamurunun sıcak dut pekmezi kazanında haşlanmasıyla öne çıkıyor. Bol susam ile kaplanan simitler, odun ateşinde pişirilerek kendine has lezzetini kazanıyor.

2Amasyanın unundan, Samsunun suyundan sıcak kazan tekniğiyle yapılan Samsun simidi damaklarda tat bırakıyor

Şehir dışından ve yurt dışından gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören Samsun simidi, dönüş yolculuğunda hediyelik olarak da tercih ediliyor.

3Amasyanın unundan, Samsunun suyundan sıcak kazan tekniğiyle yapılan Samsun simidi damaklarda tat bırakıyor

Samsun'da yıllardır simit ustalığı yapan Hasan Şen, Samsun simidinin farkını kullanılan malzemelerin belirlediğini ifade ederek, "Unu özel çekimdir, ekmek unlarından farklıdır.

4Amasyanın unundan, Samsunun suyundan sıcak kazan tekniğiyle yapılan Samsun simidi damaklarda tat bırakıyor

Hamur, sıcak pekmez kazanında haşlandıktan sonra bolca susamlanarak fırına verilir. Samsun'un suyu ve özel çekim unu, bu simidi diğerlerinden ayıran en önemli etkenlerdir" dedi.

5Amasyanın unundan, Samsunun suyundan sıcak kazan tekniğiyle yapılan Samsun simidi damaklarda tat bırakıyor

Bayram tatili için Samsun'da bulunan vatandaşların dönüş yoluna çıkmadan önce simit alarak memleketlerine götürdüklerini ifade eden fırın işletmecisi Muhammet Çevrim, "Simit Samsun'un en meşhur yiyeceklerinden biridir.

6Amasyanın unundan, Samsunun suyundan sıcak kazan tekniğiyle yapılan Samsun simidi damaklarda tat bırakıyor

Yapımında un, maya, pekmez ve susam kullanılır. Odun ateşinde daha iyi olan simit, 4-5 dakikada pişer. Her şehrin simidinin kendine has özellikleri var. Sıcak kazanı olan Samsun simidine Amasya'nın unundan, Samsun'un suyundan yapılır.

7Amasyanın unundan, Samsunun suyundan sıcak kazan tekniğiyle yapılan Samsun simidi damaklarda tat bırakıyor

Simit, 1-2 gün bayatlamadan dayanabilir. Özellikle şehir dışından gelenler meşhur Samsun simidini alarak memleketlerine götürüyor. İstanbul, Edirne, Malatya, Şanlıurfa'ya giden birçok kişi buradan 400-500 simit alarak şehirlerine götürüyorlar.

8Amasyanın unundan, Samsunun suyundan sıcak kazan tekniğiyle yapılan Samsun simidi damaklarda tat bırakıyor

Şu anda bayram yoğunluğu var. Şehirlerine dönecek vatandaşlar simitlerini alıp, şehirlerine öyle gidiyorlar. Biz günde 8 bin ile 10 bin adet simit üretiyoruz" diye konuştu.

9Amasyanın unundan, Samsunun suyundan sıcak kazan tekniğiyle yapılan Samsun simidi damaklarda tat bırakıyor

‘Susamlı İskender' olarak da adlandırılan Samsun simidinin yaklaşık 1,5 milyon olan Samsun nüfusunun 10'da 1'ine denk gelecek şekilde her gün üretildiği ifade edildi.