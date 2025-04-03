Amasya'nın unundan, Samsun'un suyundan sıcak kazan tekniğiyle yapılan Samsun simidi damaklarda tat bırakıyor
Samsun'un coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden biri olan "Samsun simidi", sıcak kazan tekniğiyle hazırlanması ve özel üretim süreciyle hem göze hem de damaklara hitap ediyor. Amasya'nın unundan, Samsun'un suyundan yapılan Samsun simidi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. fırın işletmecisi Muhammet Çevrim, 'Simit Samsun'un en meşhur yiyeceklerinden biridir. Yapımında un, maya, pekmez ve susam kullanılır. Odun ateşinde daha iyi olan simit, 4-5 dakikada pişer. Her şehrin simidinin kendine has özellikleri var' dedi.
SAMSUN (İHA) -
• 03 Nisan 2025 - 10:56 • Son Güncelleme:
SAMSUN (İHA) -
• 03 Nisan 2025 - 10:56 • Son Güncelleme: