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GündemAmasya'da 10 ton bedava dağıtıldı! Duyan koştu, 5 dakikada tükendi
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Amasya'da 10 ton bedava dağıtıldı! Duyan koştu, 5 dakikada tükendi

18.10.2026 - 10:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

 Amasya'da bir pazarcı esnafı sezonun son karpuzlarını vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Piyasa değeri 200 bin TL'yi bulan 10 tondan fazla karpuzu üçer gün arayla 5 dakika içinde dağıtan esnaf Faruk Kodek, "Karpuz sezonuna tatlı başlamıştık. Halkımızı sevindirerek tatlı bir şekilde sonlandırdık" dedi.

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1Amasya'da 10 ton bedava dağıtıldı! Duyan koştu, 5 dakikada tükendi

"Karpuz sezonuna tatlı başlamıştık, tatlı kapattık"

Bu yıl bol olan karpuzların yaz boyunca uygun fiyatlarda satıldığını anlatan 32 yaşındaki Kodek, "Muş'tan getirttiğimiz sezonun son karpuzlarını satmadan halkımıza dağıtmak istedik. Biz Amasya halkına yıllarca karpuz sattık. Halkın sayesinde para kazandık. Karpuz sezonuna tatlı başlamıştık. Tatlı şekilde de kapattık. Seneye ölmeyip o günleri görürsek tekrar dağıtım yapacağıma söz veriyorum" diye konuştu.

2Amasya'da 10 ton bedava dağıtıldı! Duyan koştu, 5 dakikada tükendi

"Helal olsun"

Dualar alan esnafı kutlayan Nevin Karaböcek de, "Helal olsun. Haldeki büyük esnafımızın bu şekilde dağıtım yapmasını isteriz. Böyle 10 esnaf çıksa Amasya'mızın sırtı yere gelmez" şeklinde konuştu.

Karpuz dağıtımına katılan Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven ise hayırlı kazançlar dilediği üyelerini örnek davranışı için tebrik etti.

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