Amasya'da 10 ton bedava dağıtıldı! Duyan koştu, 5 dakikada tükendi

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"Helal olsun"



Dualar alan esnafı kutlayan Nevin Karaböcek de, "Helal olsun. Haldeki büyük esnafımızın bu şekilde dağıtım yapmasını isteriz. Böyle 10 esnaf çıksa Amasya'mızın sırtı yere gelmez" şeklinde konuştu.



Karpuz dağıtımına katılan Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven ise hayırlı kazançlar dilediği üyelerini örnek davranışı için tebrik etti.