Alzheimer ve demans riskini düÅŸürüyor, hafÄ±zayÄ± güçlendiriyor! Yüzde 70...
Alzheimer ve demans riskini dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor, vÃ¼cudu multipl skleroz ve parkinson hastalÄ±ÄŸÄ± gibi dejeneratif hastalÄ±klara neden olabilecek zararlÄ± demir bileÅŸiklerinden koruyor. HafÄ±za sorunlarÄ±na neden olabilecek beyin iltihabÄ±nÄ± azaltmaya yardÄ±mcÄ± oluyor. Alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ±, demans vakalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60 ila 70'inin sebebidir. Bu kronik nÃ¶rodejeneratif hastalÄ±k genellikle yavaÅŸ baÅŸlar ve zamanla kÃ¶tÃ¼leÅŸir. Ä°lk belirtiler arasÄ±nda hafÄ±za kaybÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼nme gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±r. HastalÄ±k ilerledikÃ§e semptomlar, dil sorunlarÄ±, ruh hali deÄŸiÅŸimleri, motivasyon kaybÄ±, kiÅŸinin Ã¶z bakÄ±mÄ±nÄ± ve davranÄ±ÅŸ sorunlarÄ±nÄ± yÃ¶netememeyi iÃ§erebilir. Ä°ÅŸte Alzheimer riskini dÃ¼ÅŸÃ¼ren 10 besin...
Alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak vakalarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 70'i genetik ile ilgilidir. DiÄŸer risk faktÃ¶rleri arasÄ±nda kafa travmasÄ±, depresyon veya hipertansiyon Ã¶ykÃ¼sÃ¼ bulunur.
Alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanma riskiniz yÃ¼ksekse, bazÄ± temel besin seÃ§imleri yapmak size Alzheimer riskini dÃ¼ÅŸÃ¼rmek konusunda yardÄ±mcÄ± olabilir.
BirÃ§ok besin, biliÅŸsel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± iyileÅŸtirebilir ve hastalÄ±ÄŸa yakalanma riskinizi azaltabilir. Ä°ÅŸte bunlardan bazÄ±larÄ±...
1. YABAN MERSÄ°NÄ°
Yaban mersini, beyni serbest radikal hasarÄ±ndan koruyabilen antioksidanlarla yÃ¼klÃ¼dÃ¼r. AyrÄ±ca yaban mersini iÃ§erisindeki fitokimyasallar, antosiyaninler ve proantosiyanidinler nÃ¶roprotektif faydalar saÄŸlar. Bunun yanÄ± sÄ±ra vÃ¼cudu Alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ±, multipl skleroz ve Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ± gibi dejeneratif hastalÄ±klara neden olabilecek zararlÄ± demir bileÅŸiklerinden korurlar.
2. KARA LAHANA VE DÄ°ÄžER YEÅžÄ°L YAPRAKLI SEBZELER
Lahana gibi yeÅŸil yapraklÄ± sebzeler zihinsel yetenekleri keskin tutmaya, biliÅŸsel gerilemeyi Ã¶nlemeye ve Alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ± riskini azaltmaya yardÄ±mcÄ± olur.
3. YEÅžÄ°L Ã‡AY
Beyin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rmak iÃ§in antioksidan aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin besinler sÃ¶z konusu olduÄŸunda, yeÅŸil Ã§ay mutlaka listeye dahil edilmelidir.
Antioksidan yapÄ±sÄ± beyindeki saÄŸlÄ±klÄ± kan damarlarÄ±nÄ± destekler, bÃ¶ylece dÃ¼zgÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸabilir. AyrÄ±ca, yeÅŸil Ã§ay iÃ§mek, en yaygÄ±n iki nÃ¶rodejeneratif bozukluk olan Alzheimer ve Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± beyinde plak bÃ¼yÃ¼mesini durdurabilir.
4. TARÃ‡IN
TarÃ§Ä±n, beyin plaÄŸÄ±nÄ± parÃ§alamaya ve hafÄ±za sorunlarÄ±na neden olabilecek beyin iltihabÄ±nÄ± azaltmaya yardÄ±mcÄ± olabilecek popÃ¼ler bir baharattÄ±r. Kokusunu solumak bile biliÅŸsel iÅŸlemeyi, dikkat, tanÄ±ma hafÄ±zasÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma hafÄ±zasÄ± ve gÃ¶rsel-motor hÄ±zÄ± ile ilgili beyin fonksiyonunu geliÅŸtirebilir.
5. SOMON
Somon gibi soÄŸuk su balÄ±klarÄ± beyninizi genÃ§ ve canlÄ± tutmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra yaÅŸa baÄŸlÄ± beyin problemleri riskini azaltmaya yardÄ±mcÄ± olur. Somonda bulunan omega-3 yaÄŸ asitleri, Alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ±na ve diÄŸer demans tÃ¼rlerine karÅŸÄ± korunmada Ã¶nemli bir rol oynar.
6. ZERDEÃ‡AL
ZerdeÃ§al, beyin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na fayda saÄŸlayan antioksidan ve antienflamatuvar Ã¶zelliklere sahip olan curcumin adlÄ± bir bileÅŸik iÃ§erir. Antiinflamatuar Ã¶zelliÄŸi, Alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ± gibi biliÅŸsel bozukluklarÄ±n Ã¶nde gelen nedenlerinden biri olduÄŸundan ÅŸÃ¼phelenilen beyin iltihabÄ±nÄ± Ã¶nleyebilir.
AyrÄ±ca antioksidan gÃ¼cÃ¼, beyindeki plak oluÅŸumunun giderilmesine yardÄ±mcÄ± olarak ve oksijen akÄ±ÅŸÄ±nÄ± iyileÅŸtirerek genel beyin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± destekler. Bu da Alzheimerâ€™Ä±n ilerlemesini engeller veya yavaÅŸlatÄ±r
7. ZEYTÄ°NYAÄžI
SÄ±zma zeytinyaÄŸÄ±, amiloid plaklarÄ±nÄ±n parÃ§alanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olan anahtar proteinlerin ve enzimlerin Ã¼retimini artÄ±rmaya yardÄ±mcÄ± olan oleocan thal adÄ± verilen fenolik bir bileÅŸen iÃ§erir. Bu, Alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± potansiyel bir nÃ¶roprotektif mekanizma olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±r.
8. HÄ°NDÄ°STAN CEVÄ°ZÄ° YAÄžI
GÃ¼nlÃ¼k 1 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kadar az miktarda sÄ±zma hindistan cevizi yaÄŸÄ±, yaÅŸlÄ±lar da dahil olmak Ã¼zere her yaÅŸtan insanda biliÅŸsel iÅŸlevi ve hafÄ±zayÄ± geliÅŸtirecektir.
9. BROKOLÄ°
Brokoli, biliÅŸsel bozuklukla baÄŸlantÄ±lÄ± bir amino asit olan homosistein seviyesini dÃ¼ÅŸÃ¼ren karotenoidlere sahiptir. Ek olarak, iÃ§indeki birkaÃ§ B vitamini zihinsel dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve hafÄ±zayÄ± geliÅŸtirmede Ã¶nemli bir rol oynar. Brokoli ayrÄ±ca zihinsel yorgunluÄŸun ve depresyonun etkilerini hafifletebilir.
10. CEVÄ°ZÂ
Cevizde iÃ§erdiÄŸi anti-enflamatuar ve antioksidatif Ã¶zelliklerinden dolayÄ±, hastalÄ±ÄŸÄ±n riskini azaltmaya, baÅŸlangÄ±cÄ± geciktirmeye, ilerlemesini yavaÅŸlatmaya ve hatta Alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesine yardÄ±mcÄ± olabilir.
Ceviz tÃ¼ketimi; beyni, Alzheimer hastalarÄ±nÄ±n beyninde sÄ±klÄ±kla gÃ¶rÃ¼len bir protein olan beta-amiloid proteininden korur. (Milliyet)