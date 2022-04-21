4. TARÃ‡IN

TarÃ§Ä±n, beyin plaÄŸÄ±nÄ± parÃ§alamaya ve hafÄ±za sorunlarÄ±na neden olabilecek beyin iltihabÄ±nÄ± azaltmaya yardÄ±mcÄ± olabilecek popÃ¼ler bir baharattÄ±r. Kokusunu solumak bile biliÅŸsel iÅŸlemeyi, dikkat, tanÄ±ma hafÄ±zasÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma hafÄ±zasÄ± ve gÃ¶rsel-motor hÄ±zÄ± ile ilgili beyin fonksiyonunu geliÅŸtirebilir.