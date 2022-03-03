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    EkonomiAltın, petrol, dolar, euro ve kripto parada kritik gelişme! Son dokuz yılın zirvesini gördü
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın, petrol, dolar, euro ve kripto parada kritik gelişme! Son dokuz yılın zirvesini gördü
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    Altın, petrol, dolar, euro ve kripto parada kritik gelişme! Son dokuz yılın zirvesini gördü

    Altın, petrol, dolar, euro, ruble, kripto para fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Rusya-Ukrayna savaşı tüm dengeleri altüst etti, güçlü yükseliş devam ediyor. Petrol fiyatları 9 yılın zirvesinde, ons altındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik gram altın fiyatlarını yukarı çekiyor. Ruble erirken dolar ve euro yükseliş gösteriyor. Kripto paralar primli seyrederken, ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, faiz artırımına bu ay gidilebileceğini söyledi. İşte altın, petrol, dolar, euro ve kripto paralar ilgili flaş gelişmeler...

    • 03 Mart 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:
    • 03 Mart 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:
    1Altın, petrol, dolar, euro ve kripto parada kritik gelişme Son dokuz yılın zirvesini gördü

    Altın, petrol, dolar, euro, ruble, kripto para fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Küresel Piyasalar Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa odaklanırken piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Ülkeler Rusya’ya karşı hem askeri hem de finansal olarak cephe almasına karşın Rusya ilerleyişini durdurmuyor. Kilometrelerce uzunluktaki konvoylarla Kiev’i ele geçirmek isteyen Rusya ekonomisi ağır yara aldı. Birçok ekonomik yaptırımla karşılaşan ve ekonomik anlamda yalnızlaştırılan Rusya’nın yeni hamlesinin ne olacağı merakla bekleniyor.

    2BANKALARIN VARLIKLARI DONDURULUYOR

    BANKALARIN VARLIKLARI DONDURULUYOR

    Rus bankalarının varlıkları dondurulmaya başlandı. Sberbank, AB’deki faaliyetlerine son verirken 7 Rus bankası swift sisteminden de çıkarıldı. Böylece Rusya’nın yurt dışıyla para alışverişini yapmakta büyük zorluklar çekecek.

    3OLİGARKLARIN MALLARINA EL KONMAYA BAŞLANDI

    OLİGARKLARIN MALLARINA EL KONMAYA BAŞLANDI

    Rus oligarkların mal varlıklarına el konulmaya başlandı. Rus lider Vladimir Putin’e yakınlığı ile bilinen oligarklar ise mallarını tarafsız ülkelere kaçırmanın telaşına düştü. Bazı oligarklar yat ve teknelerini Maldivler’e kaçırmaya başladığı iddia ediliyor.

    4RUBLE ERİDİ

    RUBLE ERİDİ

    Rus rublesi savaşından başından bu yana değer kaybetmeye devam ediyor. Ruble bugün Dolar karşısında yüzde 12.4 oranında değer kaybetti ve 109 seviyesinde işlem görüyor. Başka bir deyişle 1 dolar ile 109 adet Ruble alınabiliyor. Ruble sermaye kontrolleri kapsamında da büyük değer kaybı yaşadı.

    5DOLAR VE EURO’DA HAREKETLİ SEYREDİYOR

    DOLAR VE EURO’DA HAREKETLİ SEYREDİYOR

    Savaş ortamından etkilenen rezerv para birimlerinden dolar ve euro yükseliş gösterdi. Dolar 14.13 lira, euro ise 15.72 liradan işlem görüyor. Sterlin ise 18.98 liradan alıcı buluyor.

    6PETROL YİNE YÜKSELİŞTE

    PETROL YİNE YÜKSELİŞTE

    Tüm dünyayı ilgilendiren petrol fiyatları ise yükselişini sürdürüyor. Hem Rusya’dan petrol almaya çekinilmesi, petrol alınsa da ücretinin nasıl ödeneceği bilinmezken savaş durumlarında petrolün güç kazanması kaçınılmaz oluyor. Enerji alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Rusya, Avrupa’ya Ukrayna üzerinden doğal gaz gönderse de dünya genelinde petrole ilişkin sorunlar yaşanıyor. ABD bu durumun önüne geçebilmek için stratejik olan petrol rezervlerini kullanıma açtı. Ancak petrolde yine de beklenen yavaşlama görülmedi. Petrol 120 doları aşkın fiyatıyla 9 yılın zirvesinde işlem görüyor.

    7ALTINA TALEP ARTIYOR

    ALTINA TALEP ARTIYOR

    Altına fiyatları da savaş ortamından besleniyor. Elinde nakit tutmak istemeyen ve savaş ortamında yükseliş gösteren ons Altın 1930 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD Merkez Bankası Fed’in Başkanı Jerome Powell’ın dün yaptığı faiz artırımının büyük ihtimalle Mart ayında gerçekleşeceği açıklamasıyla altındaki hızlı yükseliş biraz duruldu. Fed yüksek enflasyonla mücadele için faizi artırmayı hedeflese de yapacağı ilk faiz artırımları yine negatif reel faiz olacağından altın için ilk etapta etkili olması bekleniyor.

    8GRAM ALTIN DA HAREKETLİ SEYREDİYOR

    GRAM ALTIN DA HAREKETLİ SEYREDİYOR

    Ons altındaki yükseliş ve Döviz kurlarındaki hareketlilik Gram Altın fiyatlarını yukarı çekiyor. Gram altın gün içinde en düşük 865 lira, en yüksek 877.4 lira seviyesini görüyor. Şu saatlerde gram altın 877 liradan alıcı buluyor.

    9KRİPTO PARALARA YÖNELİM ARTTI

    KRİPTO PARALARA YÖNELİM ARTTI

    Rusya ve Ukrayna’da paraya erişmenin zor olması, bankaların kısıtlı saatlerde çalışması, ATM’lerde para bulunmaması, alışverişlerin sadece nakit olarak gerçekleşmesi nedeniyle kripto paralara yönelim arttı. Rusya’nın sermaye kontrolü uygulaması, swift sisteminden uzaklaştırılması gibi nedenlerden dolayı ülkeye para giriş ve çıkışını alternatif olarak kripto paralarla yapmaya başlaması lider Kripto Para birimi Bitcoin’i güçlendirdi. Rusya ve Ukrayna bölgesinde kripto paralarla yapılan işlemlerin sayısı da savaşla birlikte artmaya başladı.

    10Altın, petrol, dolar, euro ve kripto parada kritik gelişme Son dokuz yılın zirvesini gördü

    Bitcoin bu gelişmeyle birlikte 38 bin dolardan 45 bin dolara kadar yükseliş gösterdi. 45 bin dolar baremini aşmakta zorluk çekse de gün içinde yükseliş denemeleri görülebiliyor. Bitcoin tarihi zirvesinden yaklaşık yüzde 30 oranında geride işlem görüyor. Şu sıralar Bitcoin hafif düşüşle 43 bin 452 dolardan alıcı buluyor.

    11ETHEREUM YİNE 3 BİN DOLARIN ALTINDA

    ETHEREUM YİNE 3 BİN DOLARIN ALTINDA

    Bir süredir toparlanma grafiği çizemeyen Ethereum yine düşüş trendine geçti. Ethereum dün 3 bin doları aşmış ve yatırımcılarını umutlandırmıştı. Bugün ise yüzde 3 oranında düşüşle 2900 dolar seviyesinden işlem görüyor. (Hürriyet)

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