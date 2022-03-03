Altın, petrol, dolar, euro ve kripto parada kritik gelişme! Son dokuz yılın zirvesini gördü

PETROL YİNE YÜKSELİŞTE

Tüm dünyayı ilgilendiren petrol fiyatları ise yükselişini sürdürüyor. Hem Rusya’dan petrol almaya çekinilmesi, petrol alınsa da ücretinin nasıl ödeneceği bilinmezken savaş durumlarında petrolün güç kazanması kaçınılmaz oluyor. Enerji alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Rusya, Avrupa’ya Ukrayna üzerinden doğal gaz gönderse de dünya genelinde petrole ilişkin sorunlar yaşanıyor. ABD bu durumun önüne geçebilmek için stratejik olan petrol rezervlerini kullanıma açtı. Ancak petrolde yine de beklenen yavaşlama görülmedi. Petrol 120 doları aşkın fiyatıyla 9 yılın zirvesinde işlem görüyor.