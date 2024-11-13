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Altın madalyalı genç balerin Sıla'nın sır ölümü! Annesi odasına girince hemen bıçağa sarıldı

İstanbul Kağıthane'de yaşayan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki altın madalyalı balerin Eylül Sıla Ilgaz, evindeki odasında annesi tarafından ölü bulundu. Ilgaz'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken anne ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İşte haberin detayları...

Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 13 Kasım 2024 - 09:50 • Son Güncelleme:
Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 13 Kasım 2024 - 09:50 • Son Güncelleme:
1Altın madalyalı genç balerin Sılanın sır ölümü Annesi odasına girince hemen bıçağa sarıldı

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti.

2Altın madalyalı genç balerin Sılanın sır ölümü Annesi odasına girince hemen bıçağa sarıldı

Burada bir süre vakit geçiren Eylül Sıla Ilgaz'ın odasına giren annesi Sibel Ilgaz kızını, birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu.

3Altın madalyalı genç balerin Sılanın sır ölümü Annesi odasına girince hemen bıçağa sarıldı

Anne, önce bıçakla çantanın askısını kesti ardından da durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

4Altın madalyalı genç balerin Sılanın sır ölümü Annesi odasına girince hemen bıçağa sarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

5ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU; ANNE İLE BABA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU; ANNE İLE BABA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlatırken, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemeleri sonucunda Eylül Sıla Ilgaz'ın ölümü şüpheli bulundu.

6Altın madalyalı genç balerin Sılanın sır ölümü Annesi odasına girince hemen bıçağa sarıldı

Bunun üzerine, genç kızın annesi Sibel Ilgaz ve babası Barış Ilgaz ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, Eylül Sıla Ilgaz'ın kahvaltıdan sonra annesiyle tartıştığı ve ardından odasına geçtiği bilgisine ulaşıldı.

7Altın madalyalı genç balerin Sılanın sır ölümü Annesi odasına girince hemen bıçağa sarıldı

Eylül Sıla Ilgaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç balerinin kesin ölümü burada yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

8ALTIN MADALYA SAHİBİ BALERİNDİ

ALTIN MADALYA SAHİBİ BALERİNDİ

Öte yandan, dünyaca ünlü bir balerin olma hayali olduğu öğrenilen Eylül Sıla Ilgaz'ın, 2016 yılından bu yana katıldığı 8 ayrı yarışmadan 1 altın, 2 de gümüş madalya kazandığı ortaya çıktı.

9Altın madalyalı genç balerin Sılanın sır ölümü Annesi odasına girince hemen bıçağa sarıldı

Annesi Sibel Ilgaz'ın öğretmen, babası Barış Ilgaz'ın ise inşaat mühendisi olduğu öğrenildi.

10BALERİNDİ, ÇOK GÜZEL HAYATI VARDI

'BALERİNDİ, ÇOK GÜZEL HAYATI VARDI'

Olayla ilgili konuşan Eylül Sıla Ilgaz'ın komşusu Mert Can, “Bizim yan binamızda oturuyor. Balerindi, çok da güzel bir hayatı vardı. Sabah annesi asılı bulmuş.

11Altın madalyalı genç balerin Sılanın sır ölümü Annesi odasına girince hemen bıçağa sarıldı

Takdiri ilahi bilmiyorum ama bu durumlar zor. Çantanın askıları oluyor, onları birbirine bağlamış. Öyle gerçekleşmiş diye duyum aldık. Olay yeri inceleme geldi. Her durum için ayrı ayrı yerlerden ekipler geldi” dedi.