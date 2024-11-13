Altın madalyalı genç balerin Sıla'nın sır ölümü! Annesi odasına girince hemen bıçağa sarıldı
İstanbul Kağıthane'de yaşayan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki altın madalyalı balerin Eylül Sıla Ilgaz, evindeki odasında annesi tarafından ölü bulundu. Ilgaz'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken anne ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İşte haberin detayları...
Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 13 Kasım 2024 - 09:50 • Son Güncelleme:
Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 13 Kasım 2024 - 09:50 • Son Güncelleme: