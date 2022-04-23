Altın fiyatlarıyla ilgili sürpriz gelişme! Altın düşüşe geçti! Aylar sonra ilk... Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

"KISA VADEDE 880-900 TL BAND ARALIĞI ALIM FIRSATI VERİR"

Kısa vadede 900 TL biraz daha altında 880 TL gibi rakamlara geri çekilmelerin, altın borcu olan, düğün yapacak olan veya altın almak isteyen vatandaşlara alım fırsatı olacağını düşünüyorum.Nisan ayının sonuna kadar ki süreçte hem gram altın hem de ons altın için geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.