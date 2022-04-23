Altın fiyatlarıyla ilgili sürpriz gelişme! Altın düşüşe geçti! Aylar sonra ilk... Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Altın fiyatları dibi gördü. Altında fiyatlar düşüşe geçti. Altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlardan açıklamalar peş peşe geldi. Haftaya yükselişle başlayan gram altın 915 seviyelerine geriledi. Ons altın ise haftayı 1930 dolardan kapattı. Altın fiyatları daha düşecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? Altına yatırım yapılır mı? Altın için alım fırsatı neresi? Altın bu fiyattan satılır mı? soruları ise cevabını buldu. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler...
Yüksek enflasyon, ABD Merkez Bankası Fed’den gelen açıklamalar, Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin devam eden gerilim, Çin'de koronavirüs salgınının neden olduğu belirsizliğin etkisiyle altın ve dolar fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.
Dolar kuru genel senaryoda hacimsiz kalmaya devam ederken, ons altın fiyatları üzerinde oluşan baskı ile gram altın altın fiyatları geri çekildi. Altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,08 değer kaybetti, dolar/TL yüzde 0,86, euro/TL ise yüzde 0,54 değer kazandı.
Geçtiğimiz gün Fed Başkanı Powell, IMF’nin düzenlediği bir panelde piyasalara kritik mesajlar verdi. Powell mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışının masada olacağını söyledi. Açıklamalar sonrası altın fiyatlarında flaş değişiklikler meydana geldi. Altın fiyatları düşüşe geçti.
Gram altın haftayı 915 lira seviyesinden kapattı.
Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı agresif açıklamalar sonrası dün düşüşe geçti. Powell yaptığı konuşmada, 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Fed toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı sinyali verirken, haziran ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının yapılma ihtimalini güçlendirdi.
Ons altın dün 1955 dolar seviyelerinden güne başlamasının ardından 1929 dolar seviyelerine kadar geri çekildi.
Piyasalarda fiyatlamalar böyleyken önümüzdeki sürece dair beklentilerini Ekonomist’e anlatan ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı dolar ve altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu.
Çayırlı, gelecek ayki Fed toplantısında faiz artışı yapılması durumunda dolar/TL’de 15 liranın görülebileceğini ifade ederken altının gram fiyatı içinse, “Yeni zirveler görme ihtimalimiz bulunuyor” dedi.
DOLARDA 15 LİRA SESLERİ
“Dolar/TL paritesinin bundan sonraki seyrinde yurt içinde uygulanacak makro ihtiyati ekonomik tedbirler belirleyici olmalı. Yeni maliye ürünleri ile TL tarafında değer kazancı devam edebilir” diyen Emre Çayırlı, “Teknik anlamda 15 TL seviyesi psikolojik direnç bölgesi oluşturmuş durumda.
Bu bölgenin üzerine geçilmediği sürece dolar/TL paritesindeki hareketlerde yatay bandın korunduğunu görme ihtimalimiz daha yüksek. Önümüzdeki ayın başında yapılacak olan Fed toplantısında faiz artışı yapılması durumunda Dolar Endeksi 101 seviyesini de geçerse o zaman dolar/TL kurunda 15 TL bölgesi üzerinde hareketler görebiliriz” ifadelerini kullandı.
GRAM ALTIN FİYATI SENARYOSU
Gram altın fiyatlarında yeni zirveler gelebileceğinin sinyalini veren Çayırlı şunları söyledi: “İlerleyen süreçte ons altındaki değer kazancının devam etmesi yahut Dolar Endeksi’nin kuvvetlenmesiyle dolar/TL paritesinde yükseliş yaşanması durumunda; gram altın fiyatında da yeni zirveler görme ihtimalimiz bulunuyor.
Ons altına benzer bir şekilde jeopolitik riskler ve resesyon algısında bir azalma meydana gelirse gram altın fiyatlarında da satış baskısının ön plana geçmeye başladığını görebiliriz.”
ALIM İÇİN EN UCUZ ENSTÜRMAN ALTIN
Bu kritik dönemde yatırımcıların portföy oluştururken nelere dikkat etmesi gerektiğine dair tavsiyede bulunan Çayırlı, “Yatırımcıların bulunduğumuz dönemde dikkat etmesi gereken en önemli husus; yükselen enflasyona yenilmeyecek yatırım enstrümanlarını tercih etmek olabilir.
Enflasyonist ortamda doğru yatırım enstrümanı bulmanın en kolay yolu ise yükselen fiyatlar arasında fiyatı geride kalmış, yani enflasyonist ortamın fiyatlamalarını henüz gerçekleştirmemiş olan enstrümanlar olabilir. Bu enstrümanlar arasında altın en ucuz kaldığını düşündüğümüz enstrümanlar arasında yer alıyor” dedi.
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ? BU 4 MADDEYE DİKKAT!
1. Rusya Ukrayna Krizi: Rusya Ukrayna tarafında askeri operasyonları hareketlendirecek açıklamalar jeopolitik riskleri artırıyor.
Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya`ya Batı ülkelerinden gelen yaptırımlar ise tedarik ve arz endişelerini artıyor. Bu durum iki durum altın fiyatları için yukarı destek oluyor.
2. Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri: Dünyanın büyük ekonomilerinde enflasyon rekor üstüne rekor kırarken, altın `Enflasyondan korunma aracı` olarak öne çıkıyor. Bu durum riskten kaçan yatırımcıları altına yönlendiriyor.
3. Fed faiz kararı ve yeni dönemin para politikaları: Fed, Mart ayında ilk faiz artırım kararını verdi. ABD`de son açıklanan 41 yılın enflasyon verisi sonrası Fed`den daha sert faiz artırım beklentisi altın fiyatları için aşağı yönlü baskı oluşturuyor
Faiz artırımı, sıkı para politikası ve `Şahin` açıklamalar piyasalarda likiditenin azalacağı endişelerini artırıyor.4. Kur korumalı TL mevduat: Kur korumalı mevduat sisteminin (KKM) Aralık 2021`de açıklanmasıyla beraber döviz kurlarındaki sert oynaklık sona erdi. Devlet güvencesi altındaki KKM`ye katılım 730 milyar TL`yi aştı. Dolar/TL`de yaşanan istikrar sonrası gram altın bu taraftan aldığı desteği yitirdi. KKM benzeri ürünlerin geliştireceği yönündeki açıklamalar dolar/TL ve gram altın için baskı oluşturuyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunurken, "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi, altın almalı mı satmalı" sorusunu yanıtladı. Memiş'in dğerlendirmesi şu şekilde:
İSLAM MEMİŞ, ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSEK ENFLASYON VE JEOPOLİTİK RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ
Ons altın, merkez bankalarının faiz artırma sürecine rağmen, küresel büyüme endişeleri, enflasyon, ve Çin tarafındaki Covid-19 tedbirlerinin etkisiyle güvenli liman gömleğini tekrar giydi. Yani uluslararası piyasalarda altın değer kazanıyor.
"ONS ALTIN İÇİN YÜKSELİŞLER DİKKAT ÇEKİCİ"
Burada kısa ve orta vadeli olarak gram altın ve ons altın için ayrı ayrı değerlendirme yapmalıyız. Şimdi altın fiyatları için yükselişi konuşurken ons altın tarafındaki yükselişler dikkat çekici. 1.980-1.995 dolar bant arasında geziniyor.
"ALTIN FED FAİZ KARARI NEDENİYLE 2.000 DOLAR BANDININ ÜZERİNDE KALICI OLAMIYOR"
Ons altın 2.000 dolar seviyesinin üzerinde çok duramıyor. Çünkü Mayıs ayının ilk haftasında Fed faiz kararı var. Muhtemelen tekrar bir baskı gelebilir burada.
"GRAM ALTIN FİYATI 900-940 TL ARALIĞINDA DENGELENME ÇABASINDA"
İçerde gram altın TL fiyatı 900-940 TL aralığında bir dengelenme çabasını görüyoruz. 940 TL üzerinde kalıcı olamıyor. İki kez test etmesine rağmen 900 TL altında da kalıcı olamadı.
"KISA VADEDE 880-900 TL BAND ARALIĞI ALIM FIRSATI VERİR"
Kısa vadede 900 TL biraz daha altında 880 TL gibi rakamlara geri çekilmelerin, altın borcu olan, düğün yapacak olan veya altın almak isteyen vatandaşlara alım fırsatı olacağını düşünüyorum.Nisan ayının sonuna kadar ki süreçte hem gram altın hem de ons altın için geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
"SAVAŞ, KÜRESEL ENFLASYON ENDİŞELERİ TAM ALTININ SEVDİĞİ ORTAMLAR"
Altın fiyatlarının sevdiği ortam var şuanda. Bir yanda küresel enflasyon endişeleri bir yandan da Rusya Ukrayna Savaşı`nın etkisiyle jeopolitik riskler var. Dolayısıyla tam altın fiyatları için destek olabilecek ortamdan geçiyoruz. Bu durum altın için yükselişin devamına işaret ediyor.
ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?
Ben satış yönünde vatandaşların heyecanlı karar vermesi taraftarı değilim. Altın genelde yükseldiği için satılmaz. Birşey almak için satılır. Ev, araba alımı gibiBen 2022 yılı içerisinde altının ons fiyatının 1960 hatta 2000 dolar seviyelerini test edilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum.
1960 hatta 2000 dolar seviyesindeki ons altın ve FED’in faiz kararıyla tüm dünyada doların değer kazanacak olması nedeniyle gram altın fiyatı üzerinde yaptığım çalışma bana yıl içinde gram altının 1450 lirayı göreceğini işaret ediyor. Altın tarihten bugüne kadar hiçbir zaman yatırımcısını üzmemiştir. Gümüşe yatırım yapın tavsiyesini devam ettiriyorum. 2022 yılı içerisinde gümüşün gramının 20 lira seviyesine çıkacağını göreceğiz."
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.464,441.497,12
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
5.857,745.970,17
YARIM ALTIN FİYATI
2.919,722.994,24