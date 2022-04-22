Altın fiyatları yükselişe geçti! Yeni rekor! Tahminler peş peşe geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Küresel ekonomi için bu yıl ve 2023 yılı büyüme tahminlerini yüzde 3,6 olarak belirleyen IMF, gelişmiş ekonomiler için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,9'dan yüzde 3,3'e ve 2023 yılı için büyüme öngörüsünü yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e indirdi.