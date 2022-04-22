Altın fiyatları yükselişe geçti! Yeni rekor! Tahminler peş peşe geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatları yükseliyor. Altın fiyatları 5 haftanın zirvesini gördükten sonra düşüşe geçmişti! Haftasının son gününde altın fiyatları yukarı doğru tırmanıyor. Geçtiğimiz güne 1957 dolardan başlayan ons altın 1936 dolara kadar geri çekildikten sonra 1951 dolardan kapandı. Haftanın son işlem gününe 1951 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif primli bir seyir izleyerek 1954 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1945 dolar, en yüksek ise 1954 dolar seviyeleri görüldü. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın genel olarak negatif bir seyir izledi. Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Geçtiğimiz gün 923 liradan açılan gram altın 915 liraya kadar geri çekildikten sonra 922 liradan kapandı. Bugüne 922 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 925 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 919 lira, en yüksek ise 925 lira seviyeleri görüldü. Peki altın fiyatları daha yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler...
Altın fiyatları son günlerde gösterdiği hareketli seyirle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Hafta başında 1998 dolar ile 5 haftanın zirvesine ulaşan ons altın Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmesi sonrası sert bir kayıp yaşayarak 1940 doların altına sarkmıştı.
POWELL’DAN 50 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI MESAJI
Geçtiğimiz gün Fed Başkanı Powell, IMF’nin düzenlediği bir panelde piyasalara kritik mesajlar verdi. Powell mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışının masada olacağını söyledi.
Enflasyonu düşürmek için Fed’in para politikası araçlarını kullanmaya hazır olduğunu vurgulayan Powell, faiz oranlarının gerektiğinden daha hızlı yükseltilebileceğini açıkladı.
Fed cephesinden gelen şahin mesajlar sonrası ons altında sert hareketler görülmedi. Altın piyasası Fed’in mayıs ayında 50 baz puanlık bir faiz artışına gideceğini büyük ölçüde fiyatladı.
RUSYA, MARİUPOL’Ü ELE GEÇİRDİ
Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mart ayı başından beri kuşatma altında bulunan Ukrayna’nın liman kentlerinden Mariupol’ün Rusya tarafından ele geçirildiği açıklandı.
Rusya’nın saldırılarını hızlandırmasıyla birlikte jeopolitik riskler tırmanışa geçerken, iki ülke arasındaki savaş başta altın olmak üzere emtia fiyatlarına destek veriyor.
ONS ALTIN BUGÜN HAFİF PRİMLİ
Geçtiğimiz güne 1957 dolardan başlayan ons altın 1936 dolara kadar geri çekildikten sonra 1951 dolardan kapandı.
Haftanın son işlem gününe 1951 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif primli bir seyir izleyerek 1954 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1945 dolar, en yüksek ise 1954 dolar seviyeleri görüldü.
Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın genel olarak negatif bir seyir izledi.
GRAM ALTIN YÜKSELİYOR
Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Geçtiğimiz gün 923 liradan açılan gram altın 915 liraya kadar geri çekildikten sonra 922 liradan kapandı.
Bugüne 922 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 925 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 919 lira, en yüksek ise 925 lira seviyeleri görüldü.
IMF’NİN RAPORU SONRASI ONS ALTIN SERT DÜŞTÜ
Öte yandan salı günü paylaşılan IMF raporu sonrası altın fiyatlarında baskı arttı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ocak ayında yayınladığı son 'Dünya Ekonomik Görünüm' tahminlerinden bu yana küresel ekonomik görünümün ciddi şekilde kötüleştiğini bildirdi.
Küresel ekonomi için bu yıl ve 2023 yılı büyüme tahminlerini yüzde 3,6 olarak belirleyen IMF, gelişmiş ekonomiler için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,9'dan yüzde 3,3'e ve 2023 yılı için büyüme öngörüsünü yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e indirdi.
Gelişmekte olan ekonomiler için 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,8'e çeken IMF, 2023 yılı tahminini de yüzde 4,7'den yüzde 4,4'e düşürdü.
Pazartesi günü 1998 dolar seviyesine çıkarak 5 haftanın zirvesine ulaşan ons altın IMF’nin raporu sonrası salı günü 1943 dolara kadar geri çekildi.
Geçtiğimiz güne 1950 dolardan başlayan ons altın 1939 dolara kadar geri çekildikten sonra toparlanma kaydederek 1957 dolardan kapandı.
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ? BU 4 MADDEYE DİKKAT!
1. Rusya Ukrayna Krizi: Rusya Ukrayna tarafında askeri operasyonları hareketlendirecek açıklamalar jeopolitik riskleri artırıyor.
Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya`ya Batı ülkelerinden gelen yaptırımlar ise tedarik ve arz endişelerini artıyor. Bu durum iki durum altın fiyatları için yukarı destek oluyor.
2. Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri: Dünyanın büyük ekonomilerinde enflasyon rekor üstüne rekor kırarken, altın `Enflasyondan korunma aracı` olarak öne çıkıyor. Bu durum riskten kaçan yatırımcıları altına yönlendiriyor.
3. Fed faiz kararı ve yeni dönemin para politikaları: Fed, Mart ayında ilk faiz artırım kararını verdi. ABD`de son açıklanan 41 yılın enflasyon verisi sonrası Fed`den daha sert faiz artırım beklentisi altın fiyatları için aşağı yönlü baskı oluşturuyor
Faiz artırımı, sıkı para politikası ve `Şahin` açıklamalar piyasalarda likiditenin azalacağı endişelerini artırıyor.
4. Kur korumalı TL mevduat: Kur korumalı mevduat sisteminin (KKM) Aralık 2021`de açıklanmasıyla beraber döviz kurlarındaki sert oynaklık sona erdi. Devlet güvencesi altındaki KKM`ye katılım 730 milyar TL`yi aştı. Dolar/TL`de yaşanan istikrar sonrası gram altın bu taraftan aldığı desteği yitirdi. KKM benzeri ürünlerin geliştireceği yönündeki açıklamalar dolar/TL ve gram altın için baskı oluşturuyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunurken, "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi, altın almalı mı satmalı" sorusunu yanıtladı. Memiş'in dğerlendirmesi şu şekilde:
İSLAM MEMİŞ, ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSEK ENFLASYON VE JEOPOLİTİK RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ
Ons altın, merkez bankalarının faiz artırma sürecine rağmen, küresel büyüme endişeleri, enflasyon, ve Çin tarafındaki Covid-19 tedbirlerinin etkisiyle güvenli liman gömleğini tekrar giydi. Yani uluslararası piyasalarda altın değer kazanıyor.
"ONS ALTIN İÇİN YÜKSELİŞLER DİKKAT ÇEKİCİ"
Burada kısa ve orta vadeli olarak gram altın ve ons altın için ayrı ayrı değerlendirme yapmalıyız. Şimdi altın fiyatları için yükselişi konuşurken ons altın tarafındaki yükselişler dikkat çekici. 1.980-1.995 dolar bant arasında geziniyor.
"ALTIN FED FAİZ KARARI NEDENİYLE 2.000 DOLAR BANDININ ÜZERİNDE KALICI OLAMIYOR"
Ons altın 2.000 dolar seviyesinin üzerinde çok duramıyor. Çünkü Mayıs ayının ilk haftasında Fed faiz kararı var. Muhtemelen tekrar bir baskı gelebilir burada.
"GRAM ALTIN FİYATI 900-940 TL ARALIĞINDA DENGELENME ÇABASINDA"
İçerde gram altın TL fiyatı 900-940 TL aralığında bir dengelenme çabasını görüyoruz. 940 TL üzerinde kalıcı olamıyor. İki kez test etmesine rağmen 900 TL altında da kalıcı olamadı.
"KISA VADEDE 880-900 TL BAND ARALIĞI ALIM FIRSATI VERİR"
Kısa vadede 900 TL biraz daha altında 880 TL gibi rakamlara geri çekilmelerin, altın borcu olan, düğün yapacak olan veya altın almak isteyen vatandaşlara alım fırsatı olacağını düşünüyorum.Nisan ayının sonuna kadar ki süreçte hem gram altın hem de ons altın için geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
"SAVAŞ, KÜRESEL ENFLASYON ENDİŞELERİ TAM ALTININ SEVDİĞİ ORTAMLAR"
Altın fiyatlarının sevdiği ortam var şuanda. Bir yanda küresel enflasyon endişeleri bir yandan da Rusya Ukrayna Savaşı`nın etkisiyle jeopolitik riskler var. Dolayısıyla tam altın fiyatları için destek olabilecek ortamdan geçiyoruz. Bu durum altın için yükselişin devamına işaret ediyor.
ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?
Ben satış yönünde vatandaşların heyecanlı karar vermesi taraftarı değilim. Altın genelde yükseldiği için satılmaz. Birşey almak için satılır. Ev, araba alımı gibiBen 2022 yılı içerisinde altının ons fiyatının 1960 hatta 2000 dolar seviyelerini test edilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. 1960 hatta 2000 dolar seviyesindeki ons altın ve FED’in faiz kararıyla tüm dünyada doların değer kazanacak olması nedeniyle gram altın fiyatı üzerinde yaptığım çalışma bana yıl içinde gram altının 1450 lirayı göreceğini işaret ediyor. Altın tarihten bugüne kadar hiçbir zaman yatırımcısını üzmemiştir. Gümüşe yatırım yapın tavsiyesini devam ettiriyorum. 2022 yılı içerisinde gümüşün gramının 20 lira seviyesine çıkacağını göreceğiz."
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.002,00SATIŞ: 6.058,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.006,00SATIŞ: 3.040,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.503,00SATIŞ: 1.520,00