Altın çakıldı! Böylesi görülmedi, alım için son fırsat, altın fiyatları resmen değişecek, gram, tam, yarım ve çeyrek altın...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Altın eriyor. Uzmanlardan art arda kritik altın açıklamaları geldi. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen altın fiyatlarındaki düşme eğilimini sürdürüyor. Altın için kritik gün! Fiyatlar değişecek. Altın ve bütün varlık fiyatlaması için kritik olacak Fed toplantısı bugün başlıyor. Fed faiz kararı toplantısı piyasalarda etkili oluyor. Ons altın fiyatı, yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesini görürken; gram altın fiyatı da, ons altında yaşanan düşüşün öncülüğünde değer kaybediyor. Fed, altın yatırımcısının kabusu haline geldi. Fed’in sıkılaşma politikasında izleyebileceği adımlar altın fiyatları üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Piyasalar, yarın Türkiye saati ile 21:00'de açıklanacak olan Fed'in faiz kararını ve sonrasında piyasalara vereceği mesajları önemle takip edecek. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarındaki son durum...
Altın fiyatları mayıs ayı Fed faiz kararı öncesi hareketlendi. 17 Nisan`da Rusya'ya yeni yaptırım açıklamalarıyla 1.998 dolar bandına tırmanan ons altın fiyatı, Fed yönlü baskı yedi. Spot altın olarak da bilinen ons altın, 1.854 dolara kadar çekilirken, yurt içinde gram altın fiyatı önce 900 lira psikolojik desteğini kırdı ardından 890 liranın altını gördü. Piyasalarda herkesin aklında hep aynı soru var: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
ALTIN HANGİ GELİŞMELERİ FİYATLIYOR?
Rusya Ukrayna Savaşı`nın, yaptırım açıklamalarının ve küresel enflasyon beklentilerinin şiddetlendiği 8 Mart tarihinde 2.070 dolar ile 2022`nin rekorunu kıran ve tarihi zirvesini görmeye çok yaklaşan ons altın fiyatı, bu noktadan sonra gevşedi. Ons altın tarihi zirvesi, Covid-19`un krizinin en yüksek olduğu dönemde, 2.075 dolar ile Ağustos 2020`de görülmüştü.
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
1. Rusya Ukrayna krizi tarafındaki gelişmeler: Savaşın ve yaptırımların getirdiği jeopolitik riskler, emtia piyasalarındaki arz endişeleri son dönemde ilk günkü şiddetini kaybetti. Bu durum risk ve belirsizlik ortamı seven altın fiyatları için baskılayıcı oldu.
2. Fed faiz kararı: ABD`de enflasyon yüzde 8,5 ile sonra 41 yılın rekorunu kırdı. Bu durum Covid-19 döneminde uygulanan ultra gevşek para politikasından dönüş adımları atmaya başlayan Fed`in daha da şahinleşebileceği algısını güçlendirdi.
Piyasalarda likidite azalacağı endişesi altın fiyatları için asıl baskılayıcı unsur olarak dikkat çekiyor. Normal şartlarda enflasyon beklentileri körüklendiğinde, "Enflasyondan korunma aracı" olarak öne çıkan altın talebinin artacağını belirten uzmanlar Fed`in enflasyonu kontrol alma iştahının artacağı algısıyla daha şahin adımlar atabileceği beklentisinin güçlenmesi nedeniyle altın fiyatları için düşüş görüldüğünü vurguladı.
Piyasalar yarın Fed’den gelebilecek 50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakarken; verilecek mesajlarda yılın geri kalanındaki toplantılarda izlenecek politikalarla ilgili ipuçları aranacak. Fed’den faiz artırımlarında vitesi yükselteceğine dair mesajlar gelirse, piyasalarda sert hareketlenmeler görülebilir. Altın Fiyatları ise, bu durumdan olumsuz etkilenir. Fed’in izleyeceği sıkılaşma politikasıyla beraber dünyada doların daha da güçlenmesi beklenirken, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları başka olmak üzere emtia fiyatlarında baskılanma görülebilir.
ABD TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİYOR
Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ile, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi güçlenirken; altın fiyatları değer kayıpları yaşıyor.
ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde 3,01 seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 3,5 yılın zirvesini görürken; bugün en yüksek yüzde 2,98 seviyesini gördü. ABD 2 yıllık tahvil faizi ise, yüzde 2,73 seviyesine tırmanarak 3,5 yılın zirvesine yakın işlem görüyor.
ABD dolarının başta Euro ve Japon Yeni olmak üzere altı para birimine karşı değişimini gösteren Dolar Endeksi, güçlenmesini sürdürüyor. Dolar Endeksi bugün en yüksek 103,64 seviyesini görürken; şu dakikalarda 103,58 seviyesinde hareket ediyor.
HAZİRANDA 75 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI GELİR Mİ?
ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesinde bulunurken; mart ayında ABD enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,5 seviyesine yükselmişti. Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi ise beklentilerin üzerinde yükseldi. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD büyüme rakamları da, piyasa beklentilerinin aksine negatif geldi. Piyasalar ABD’nin ilk çeyrekte yüzde 1,1 büyümesini beklerken; ABD ekonomisi yüzde 1,4 oranında daraldı.
Gelen olumsuz ekonomik veriler sonrası, piyasalar Fed’in haziran ayında 75 baz puanlık faiz artışını fiyatlamaya başladı. Fed’in haziran toplantısında izleyebileceği sıkılaşma adımı ile ilgili mesajlar, özellikle yarın faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında aranacak.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM ALTIN
ALIŞ FİYATI 887,73
SATIŞ FİYATI: 888,90
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 1.427,87
SATIŞ FİYATI: 1.428,77
YARIM ALTIN NE KADAR?
YARIM ALTIN ALIŞ FİYATI: 2.850,62
SATIŞ FİYATI: 2.856,55
TAM ALTIN NE KADAR?
TAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5.710,84
SATIŞ FİYATI: 5.715,82
ONS ALTIN FİYATI
ONS ALTIN ALIŞ FİYATI: 1.858
SATIŞ FİYATI: 1.859
KRİTİK ALTIN TAHMİNLERİ
Piyasalardaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de, 'son alım' için uyardı ve yükselişin başlayacağı tarihi açıkladı.
Memiş "Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim." dedi. Tarihi de duyuran Memiş, altın ve gümüş birikimine dikkat çekti ve şunları söyledi: Gram altın 893 lira Ons 1.877 $ 4. ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim. Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim.
Aşağı yönlü risk olsa da, kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Benim nazarımda finaldir. Bu öngörüm kısa vadeli (günlük veya haftalık) alım-satım yapanlar için değildir. Orta ve uzun vade beklemeyi tercih edenler içindir. Mayıs-Temmuz ayında yukarı yönlü atakların hız kazanacağını görebiliriz.
Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan ekonomist Tuna Kaya ise, ‘Yüksekten altın ve gümüş adım! Ne yapmalıyım?’ sorusuna yanıt verdi. Tuna Kaya ise, “FED Mayıs ayı başında faiz artırımına gidecek. Bu da ABD doların endeksinin yükselmesiyle altını düşürdü. Çin’den altın talebi düştü. ABD dolarına talep arttı. ABD altını baskılayıp doların değerlenmesini istiyor. ABD emtiaları baskılıyor. ABD dolar endeksinin düşmesini bekliyorum.
Bu da altın ve gümüşe yarayacak. Gram altın yatay hareketini sürdürüyor. 900’lü bölgeler alım fırsatıdır. Gram altın için beklentim 1400-1450 lira seviyeleridir. Bu yılsonu tahminimdir. Gümüşte ise yılsonu için 14 lira olabilir. Yani kaçınılmaz son altın ve gümüş yükselecek. Yatırımcılar sabırlı olmalı. Sabrın sonu selamettir” dedi.
3 BİN LİRA TAHMİNİ YAPMIŞTI
Tuna Kaya, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Ons altın tarafında 2022 yılı, 2200-2400 seviyelerinde kapanabilir.Yine 2023 yılında ise ons tarafı 3 bin doları görebilir.Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu… Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor.
Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir.2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
DÜNYA BANKASI'NDAN ALTIN TAHMİNİ
Dünya Bankası doğrultusundan yayımlanan rapor finans kulislerine bomba gibi düştü. Yayımlanan raporda 2022 sene sonucunda altın fiyatlarında yükseliş beklentisi ağırlık kazanırken 2023 senesi altın tahmini ise düşüş yönlü açıklandı.
Dünya Bankası stratejistleri doğrultusundan hazırlanan raporda "Altın fiyatlarının, 2023'te düşüş evveli 2022 senesinde gösterişsiz bir şekilde yükselmesi bekleniyor. AB ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha sıkı para politikasının ağırlığı Fed'in enflasyonist problemleri gidermek amacıyla agresif miktar artışlarının altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif sıkılaşma politikasıyla baskı altında hareket ederken; başka taraftan Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) ekonomiyi destekleyeceği açıklamalarıyla soluk aldı. Piyasalar Fed'den ve PBOC'den gelecek mesajları, Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı haber akışlarını takip etmeyi sürdürüyor.
MAYIS 2022 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN GELECEK?
ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. 4 Mayıs akşamı Fed faiz kararı açıklamasında bulunacak. Faiz kararı sonrası Powell kameralar karşısına geçerek piyasaların merakla beklediği mesajlarını paylaşacak.
MAYIS 2022 FED FAİZ KARARI NE OLACAK?
Mayıs Fed faiz kararı için piyasa beklentisi 50 baz puan faiz artırımı şeklinde oluştu. Fed'in faiz aralığını 0,25-0,50 düzeyinden 0,75-1,00 seviyesine çekmesi bekleniyor. Fed'in bir sonraki 2 toplantısında ise 75`er baz puan artışların yaşanma olasılığı büyüme verisi öncesi oldukça güçlüydü. Ancak beklentilerin aksine ABD ekonomisinin sürpriz bir şekilde daralması sonrası `Resesyon` endişeleri ve sonrasında `Stagflasyon` ile yeni bir kriz oluşabileceği söylemleri giderek artıyor.Bu durum Fed'in agresif faiz artırımları konusunda elini kolunu bağlayan yegane unsur olarak göze çarpıyor.