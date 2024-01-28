Alper Gezeravcı: Mikro yer çekimi ortamı, dünyada sahip olmadığımız fırsatlar yaratıyor

'YENİ BİR İLAÇ YAPMAK İÇİN ARAŞTIRMA YAPMAK MÜMKÜN'

Gezeravcı, 'Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığın bu deneylerin bizlere ne gibi katkıları oldu ya da olacak?' sorusuna işe şöyle yanıt verdi:"Çok güzel bir soru ve farklı deneyler için çok farklı ve özel cevapları var. Ama ortak özelliklerine bakacak olursak, Dünya'daki yer çekimi, orada gerçekleşen tüm biyolojik, fiziksel ve kimyasal süreçler üzerinde büyük bir etkiye sahip. Bu etkiyi ortadan kaldırdığımızda, hücrelerin iletişim şekilleri ve maddeleri oluşturan kristal yapıların oluşumu gibi hassas süreçler de farklılaşıyor. Bilim insanlarının kanser, virüsler, genetik bozukluklar ve kalp hastalığı ile bağlantılı anahtar proteinlerin kristal yapılarını incelemelerini zorlaştırıyor. Oysa bu istasyondaki mikro yer çekimi ortamında bu kristalleri incelemek, bir tümörün nasıl geliştiğini analiz etmek ve bununla mücadele edecek yeni bir ilaç yapmak için araştırma yapmak mümkün. Dolayısıyla, mikro yer çekimi ortamı, bilimsel araştırmalar için dünyada sahip olmadığımız çok farklı fırsatlar yaratıyor."