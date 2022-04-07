Almeda Abazi son noktayı koydu: O defter kapandı!

"EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞU BIRAKTIM"

Geçtiğimiz şubat ayında kendisinden 11 yaş büyük eşiyle birlikte bir doğum günü partisine katılan Almeda Abazi, "Ben oyunculuğu bıraktım, zaten evlenmeden önce iki ya da üç projede yer almıştım. Evlendikten sonra tamamen bıraktım" açıklamasını yapmıştı.



Eşinin açıklaması sonrası Tolgahan Sayışman, “Olayın benimle bir ilgisi yok, 'Tolgahan istemiyor' gibi yorumlar yapılmasın” diyerek gülmüştü.