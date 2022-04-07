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MagazinAlmeda Abazi son noktayı koydu: O defter kapandı!
HaberlerMagazin Haberleri Almeda Abazi son noktayı koydu: O defter kapandı!
• 07 Nisan 2022 - 11:15 • Son Güncelleme:

Almeda Abazi son noktayı koydu: O defter kapandı!

Almeda Abazi ile oyuncu Tolgahan Sayışman 2014'te aşk yaşamaya başlamış, 2017'de Amerika Beverly Hills'de nikah masasına oturmuştu. Efehan ve Alina adından iki çocuğu olan tescilli güzel, üçüncü çocuk konusuna da net bir cevapla noktayı koydu. Abazi, daha önce iki kez katıldığı 'Survivor' yarışmasıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

• 07 Nisan 2022 - 11:15 • Son Güncelleme:
1Almeda Abazi son noktayı koydu: O defter kapandı
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2008 yılında düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2014'ta aşk yaşamaya başlamış, Şubat 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta nikâh masasına oturmuştu.

2SIRAMIZI SAVDIK

"SIRAMIZI SAVDIK"

2019'da oğulları Efehan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan ünlü çift, Haziran 2021'de ise kızları Alina'yı kucaklarına almıştı.

Posta gazetesinden Halil Kalmuk'un haberine göre; Almeda Abazi, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Hayır düşünmüyorum. Bir kızımız, bir oğlumuz var. Sıramızı savdık, çocuk defterini kapattık. Allah isteyen herkese versin" şeklinde yanıtladı.

3TOLGAHAN, SURVİVORDA HERKESİ YERDİ

"TOLGAHAN, SURVİVOR'DA HERKESİ YERDİ"

30 yaşındaki oyuncu, 'Konak' ve Ayrılık' dizilerinin yanı sıra bir döneme damga vuran 'Muhteşem Yüzyıl'da 'Valeria' karakteriyle yer almış, 'Survivor'ın eski yarışmacısı Murat Ceylan'la birlikte 'Para Bende' programını sunmuştu.

Abazi, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'da ise 2012 ve 2015 yıllarında mücadele etmişti. Tescilli güzel, "Tolgahan'ı Survivor'a yarışmaya gönderir misiniz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

4Almeda Abazi son noktayı koydu: O defter kapandı

Abazi, "Survivor'ı özledim ama Tolgahan hayatta yapamazdı. Yarışmalarda kesin başarılı olur, parkur kaybetmezdi ama ikinci gün açlıktan adadaki herkesi yer, diskalifiye olurdu" ifadelerini kullandı.

5EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞU BIRAKTIM

"EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞU BIRAKTIM"

Geçtiğimiz şubat ayında kendisinden 11 yaş büyük eşiyle birlikte bir doğum günü partisine katılan Almeda Abazi, "Ben oyunculuğu bıraktım, zaten evlenmeden önce iki ya da üç projede yer almıştım. Evlendikten sonra tamamen bıraktım" açıklamasını yapmıştı.

Eşinin açıklaması sonrası Tolgahan Sayışman, “Olayın benimle bir ilgisi yok, 'Tolgahan istemiyor' gibi yorumlar yapılmasın” diyerek gülmüştü.

6ALMEDA İSTERE NEDEN OLMASIN

"ALMEDA İSTERE NEDEN OLMASIN?"

Son olarak 'Şeref Sözü' dizisinde rol alan, şimdilerde yapımcılığa soyunan Tolgahan Sayışman, “Yapımcı olarak eşinize de bir rol verir misiniz?” sorusuna ise “Neden olmasın? Eğer isterse olur" karşılığını vermişti.

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