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MagazinAlmeda Abazi: Evlendikten sonra oyunculuğu bıraktım!
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• 16 Şubat 2022 - 16:42 • Son Güncelleme:

Almeda Abazi: Evlendikten sonra oyunculuğu bıraktım!

2008 yılında Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan, 2013'te 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Valeria' karakterine hayat veren, 2014'te Murat Ceylan'la birlikte 'Para Bende' adlı programı sunan Almeda Abazi, oyuncu Tolgahan Sayışman ile dünyaevine girdikten sonra ekranlarda yer almaması hakkında konuştu.

• 16 Şubat 2022 - 16:42 • Son Güncelleme:
1Almeda Abazi: Evlendikten sonra oyunculuğu bıraktım
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2017 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturan Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019'da oğulları Efehan'ın doğumu ile ilk anne ve baba olma mutluluğu yaşamış, Haziran 2021'de ise kızları Alina dünyaya gelmişti.

2Almeda Abazi: Evlendikten sonra oyunculuğu bıraktım

Ünlü çift, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Gökhan Çıra'nın Nişantaşı'nda bir mekanda gerçekleşen doğum günü partisine katıldı.

3ÇİÇEKLER ONLAR İÇİN

"ÇİÇEKLER ONLAR İÇİN"

Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü çift, “Mutlu günlerinde onlarla beraber olmak istedik, elimizdeki çiçekler de onlar için" açıklamasını yaptılar.

4Almeda Abazi: Evlendikten sonra oyunculuğu bıraktım

Beraber ilk kez oynadıkları reklam projesi hakkında konuşan Sayışman, “İlk kez beraber rol aldık, çok zevkliydi. Zaten seri halde, devamı da gelecek" dedi.

5NEDEN OLMASIN

"NEDEN OLMASIN?"

Yapımcılığa soyunan Sayışman, “Yapımcı olarak eşinize de bir rol verir misiniz?” sorusuna, “Neden olmasın? Eğer isterse olur" yanıtını verdi.

6Almeda Abazi: Evlendikten sonra oyunculuğu bıraktım

30 yaşındaki güzel ise “Ben oyunculuğu bıraktım, zaten evlenmeden önce iki ya da üç projede yer almıştım. Evlendikten sonra tamamen bıraktım” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Altun/Milliyet

7BENİMLE İLGİSİ YOK

"BENİMLE İLGİSİ YOK"

Eşinin açıklaması sonrası Tolgahan Sayışman, “Olayın benimle bir ilgisi yok, 'Tolgahan istemiyor' gibi yorumlar yapılmasın” diyerek güldü.

8Almeda Abazi: Evlendikten sonra oyunculuğu bıraktım

İki çocuk annesi Almeda Abazi, “Efehan çok yaramaz gerçekten, o bizi biraz yoruyor. Aslında ben de, Tolgahan da çocukluğumuzda biraz uysaldık ama Efe aşırı yaramaz" şeklinde konuştu.

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