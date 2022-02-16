• 16 Şubat 2022 - 16:42 • Son Güncelleme:
Almeda Abazi: Evlendikten sonra oyunculuğu bıraktım!
2008 yılında Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan, 2013'te 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Valeria' karakterine hayat veren, 2014'te Murat Ceylan'la birlikte 'Para Bende' adlı programı sunan Almeda Abazi, oyuncu Tolgahan Sayışman ile dünyaevine girdikten sonra ekranlarda yer almaması hakkında konuştu.
• 16 Şubat 2022 - 16:42 • Son Güncelleme:
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2017 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturan Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019'da oğulları Efehan'ın doğumu ile ilk anne ve baba olma mutluluğu yaşamış, Haziran 2021'de ise kızları Alina dünyaya gelmişti.
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İki çocuk annesi Almeda Abazi, “Efehan çok yaramaz gerçekten, o bizi biraz yoruyor. Aslında ben de, Tolgahan da çocukluğumuzda biraz uysaldık ama Efe aşırı yaramaz" şeklinde konuştu.