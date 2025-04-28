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GündemAlmanya'yı terk edip Mardin'e yerleşti! Açtığı iş yeriyle adından söz ettirdi
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Almanya'yı terk edip Mardin'e yerleşti! Açtığı iş yeriyle adından söz ettirdi

Almanya'da 36 yıl yaşayan Süryani Gabriel Özmen, yıllar sonra döndüğü memleketi Mardin'in kırsal mahallesinde pizza salonu açtı, 20 kişiye istihdam sağladı. Yıllarca memleketine hasret kalan Süryani usta Gabriel Özmen, buraya sadece yatırım yapmak için değil, ülkesini sevdiği için geldiğini belirtti. Özmen'in açtığı 500 kişilik kapasiteye sahip pizza salonunda ilk günden yoğunluk yaşadı. İlerleyen süreçte çalışan sayısını artırarak hem istihdama hem de turizme katkı sunmayı amaçladığını ifade eden Özmen, "Mardin'e ve ülkemize güzel hizmet vereceğiz. Şu anda 20 kişi çalışıyor. 500 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasitemiz var. Sadece yatırım için gelmedim, ülkemi sevdiğim için geldim. Bölgemize bir katkımız olsun istedik." dedi.

AA
• 28 Nisan 2025 - 17:28 • Son Güncelleme:
AA
• 28 Nisan 2025 - 17:28 • Son Güncelleme:
1Almanyayı terk edip Mardine yerleşti Açtığı iş yeriyle adından söz ettirdi

Uzun yıllar Almanya'da pizza ustası olarak çalışan ve kendi işletmesini açan Özmen, 6 yıl önce Mardin'e döndü.

2Almanyayı terk edip Mardine yerleşti Açtığı iş yeriyle adından söz ettirdi

Merkez Artuklu ilçesinin kırsal Eskikale Mahallesi'nde 5 dönüm alanda pizza salonu kuran Özmen, 20 kişiye de istihdam olanağı sundu.

3Almanyayı terk edip Mardine yerleşti Açtığı iş yeriyle adından söz ettirdi

Önceki gün açılışı yapılan işletmenin sahibi Özmen, basın mensuplarına, yıllardır yaptığı bu işi doğup büyüdüğü topraklara taşımayı arzu ettiğini söyledi.

4Almanyayı terk edip Mardine yerleşti Açtığı iş yeriyle adından söz ettirdi

İlerleyen süreçte çalışan sayısını artırarak hem istihdama hem de turizme katkı sunmayı amaçladığını ifade eden Özmen, "Mardin'e ve ülkemize güzel hizmet vereceğiz.

5Almanyayı terk edip Mardine yerleşti Açtığı iş yeriyle adından söz ettirdi

Şu anda 20 kişi çalışıyor. 500 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasitemiz var. Sadece yatırım için gelmedim, ülkemi sevdiğim için geldim. Bölgemize bir katkımız olsun istedik." dedi.

6Almanyayı terk edip Mardine yerleşti Açtığı iş yeriyle adından söz ettirdi

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, Mardin'in turizmde önemli bir konuma ulaştığını belirterek, "Bu işletme hem istihdama hem de bölgenin tanıtımına katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

7Almanyayı terk edip Mardine yerleşti Açtığı iş yeriyle adından söz ettirdi

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen de Mardin'i tarihi, kültürü ve gelenekleriyle çok değerli ve kıymetli bulduklarını dile getirerek, pizzanın da bu kültürün bir parçası haline geldiğini söyledi.

8Almanyayı terk edip Mardine yerleşti Açtığı iş yeriyle adından söz ettirdi

Özmen, "Midyat ve köylerinde pizza salonu vardı, şimdi Eskikale Mahallesi'ne de açılmış oldu.

9Almanyayı terk edip Mardine yerleşti Açtığı iş yeriyle adından söz ettirdi

Gabriel Özmen'e teşekkür ediyorum, Almanya'dan döndü ve köyünde evini yaptı, 'Gelmişken de iş yapalım.' dedi. Memleketimiz için hayırlı olsun." diye konuştu.