Almanya'da yaşayan kadın yapılamaz denileni yapıyor! İki ayda bir sadece onun için geliyor

Nerede at görsem hayranlıkla bakıyordum ama bir türlü cesaret edemiyordum hep bir korku vardı. En yakın arkadaşımı kaybetmiştim. O dönemde boşlukta olduğumdan kendim için bir şeyler yapmak istedim. Hazal ile tanıştım, o günden beri Hazal ile en yakın dostum oldu." dedi.