Almanya'da yaşayan kadın yapılamaz denileni yapıyor! İki ayda bir sadece onun için geliyor
Almanya'da yaşayan Şeyma Budak, Kapadokya'da turda görüp satın aldığı atları için iki ayda bir Nevşehir'e gelerek "en sadık dostum" dediği atlarıyla buluşuyor. Almanya'dan sürekli Nevşehir'e gelmenin maliyetli olduğunu ancak dostluğu için bu durumu önemsemediğini ifade eden Budak, şöyle konuştu: "Hazal dünyamı değiştirdi. Hazal benim için sadece at değil en sadık dostum aynı zamanda. Hazal'ı yaklaşık 3 yıl önce satın aldım. Ata binmekten ziyade bağ kurmayı önemsiyorum. Atımın beni gördüğünde tanıması, sesimi duyduğu anda güven duyması daha önemli. Maaşımın yarısı atlarıma gidiyor ama bana huzur ve mutluluk verdiği için aslında bir kaybım olmuyor.''
AA
• 06 Mayıs 2025 - 15:14 • Son Güncelleme:
AA
• 06 Mayıs 2025 - 15:14 • Son Güncelleme: