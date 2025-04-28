Almanya'da öğrendi memleketine dönüp dükkan açtı! Süryani usta bölgede istihdam sağladı
Almanya'da 36 yıl yaşayan Süryani Gabriel Özmen, yıllar sonra döndüğü memleketi Mardin'in kırsal mahallesinde pizza salonu açtı, 20 kişiye istihdam sağladı. Yıllarca memleketine hasret kalan Süryani usta Gabriel Özmen, buraya sadece yatırım yapmak için değil, ülkesini sevdiği için geldiğini belirtti. Özmen'in açtığı 500 kişilik kapasiteye sahip pizza salonunda ilk günden yoğunluk yaşadı. İlerleyen süreçte çalışan sayısını artırarak hem istihdama hem de turizme katkı sunmayı amaçladığını ifade eden Özmen, "Mardin'e ve ülkemize güzel hizmet vereceğiz. Şu anda 20 kişi çalışıyor. 500 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasitemiz var. Sadece yatırım için gelmedim, ülkemi sevdiğim için geldim. Bölgemize bir katkımız olsun istedik." dedi.
AA
• 28 Nisan 2025 - 16:53 • Son Güncelleme:
AA
• 28 Nisan 2025 - 16:53 • Son Güncelleme: