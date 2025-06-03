Alman turist Hakkari'de gördüğü manzaraya isyan etti! Yetkilileri göreve çağırdı
Hakkari'deki Berçelan Yaylası'nı gezen Alman turist Tobias Ich Schröder, burada gördüğü manzara karşısında çok şaşırdı. Hakkari şehir merkezinden su sıkıntısı yaşandığını bilen Alman turist, yaylada suyun boşa akmasını anlamlandıramadı. Kendi imkanlarıyla bozulan bazı bokları tamir etmeye çalışan Alman turist, 'Şehir merkezindeki su sorunun çözümü burada' dedi. Hakkari'de karşılaştığı doğa harikaları kadar çözüm bekleyen altyapı sorunlarına da dikkat çeken Tobias Ich Schröder, "Doğa cömert davranmış ama insanlar kıymetini bilmiyor" şeklinde tepki verdi. Schröder, şehirde yaşanan susuzlukla, yaylada boşa akan kaynak suları arasındaki çelişkiye tepki göstererek, "Kuraklık yok ama su da yok" dedi.
HAKKARİ (İHA) -
• 03 Haziran 2025 - 09:27 • Son Güncelleme:
HAKKARİ (İHA) -
• 03 Haziran 2025 - 09:27 • Son Güncelleme: