Alman turist Hakkari'de gördüğü manzaraya isyan etti! Yetkilileri göreve çağırdı

Çok güzel bir doğaya ve tarihi bir kiliseye sahip. Ancak insanlar burada altın arıyor ve bu nedenle yapı zarar görmüş. Buna rağmen doğa harika, atmosfer büyüleyici. 6 kilometrelik bir yürüyüş yaptık ve her adımda bu coğrafyanın güzelliğine bir kez daha hayran kaldım" diye konuştu.Hakkari'de karşılaştığı doğa harikaları kadar çözüm bekleyen altyapı sorunlarına da dikkat çeken Tobias Ich Schröder, "Doğa cömert davranmış ama insanlar kıymetini bilmiyor" şeklinde konuştu.