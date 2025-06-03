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GündemAlman turist Hakkari'de gördüğü manzaraya isyan etti! Yetkilileri göreve çağırdı
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Alman turist Hakkari'de gördüğü manzaraya isyan etti! Yetkilileri göreve çağırdı

Hakkari'deki Berçelan Yaylası'nı gezen Alman turist Tobias Ich Schröder, burada gördüğü manzara karşısında çok şaşırdı. Hakkari şehir merkezinden su sıkıntısı yaşandığını bilen Alman turist, yaylada suyun boşa akmasını anlamlandıramadı. Kendi imkanlarıyla bozulan bazı bokları tamir etmeye çalışan Alman turist, 'Şehir merkezindeki su sorunun çözümü burada' dedi. Hakkari'de karşılaştığı doğa harikaları kadar çözüm bekleyen altyapı sorunlarına da dikkat çeken Tobias Ich Schröder, "Doğa cömert davranmış ama insanlar kıymetini bilmiyor" şeklinde tepki verdi. Schröder, şehirde yaşanan susuzlukla, yaylada boşa akan kaynak suları arasındaki çelişkiye tepki göstererek, "Kuraklık yok ama su da yok" dedi.

HAKKARİ (İHA) -
• 03 Haziran 2025 - 09:27 • Son Güncelleme:
HAKKARİ (İHA) -
• 03 Haziran 2025 - 09:27 • Son Güncelleme:
1Alman turist Hakkaride gördüğü manzaraya isyan etti Yetkilileri göreve çağırdı

Hakkari'nin doğal güzellikleriyle ünlü Berçelan Yaylası'nı ziyaret eden Alman turist Tobias Ich Schröder, kentteki içme suyu sıkıntısına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

2Alman turist Hakkaride gördüğü manzaraya isyan etti Yetkilileri göreve çağırdı

Schröder, şehirde yaşanan susuzlukla, yaylada boşa akan kaynak suları arasındaki çelişkiye tepki göstererek, "Kuraklık yok ama su da yok" dedi.

3Alman turist Hakkaride gördüğü manzaraya isyan etti Yetkilileri göreve çağırdı

Yaklaşık iki yıl önce Almanya'dan yola çıkarak dünya turuna başlayan Schröder, ikinci kez geldiği Hakkari'de hem doğaya hem de sosyal sorunlara duyarsız kalmadı.

4Alman turist Hakkaride gördüğü manzaraya isyan etti Yetkilileri göreve çağırdı

3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'nda gezintiye çıkan Schröder, burada boşa akan doğal kaynakları görünce hayretler içerisinde kaldı.

5Alman turist Hakkaride gördüğü manzaraya isyan etti Yetkilileri göreve çağırdı

Yaylada arızalanan boru hatlarını da kendi imkanlarıyla tamir eden Schröder, "Yetkililer, altyapı eksikliğini artık görmeli. Hakkari'nin yukarısında su akıyor ama şehir susuzlukla mücadele ediyor. Bu kabul edilemez bir durum" ifadelerini kullandı.

6Alman turist Hakkaride gördüğü manzaraya isyan etti Yetkilileri göreve çağırdı

Konak köyündeki tarihi Koçanis Kilisesi'ni de ziyaret eden Schröder, "Asurî halkının izlerini taşıyan ve zamana direnen kilisenin defineciler tarafından tahrip edilmesine üzülüyorum. Almanya'dan geldim, şu anda Hakkari'nin Konak köyündeyim. Burası Nasturi'lerin yaşadığı eski bir yerleşim alanıdır.

7Alman turist Hakkaride gördüğü manzaraya isyan etti Yetkilileri göreve çağırdı

Çok güzel bir doğaya ve tarihi bir kiliseye sahip. Ancak insanlar burada altın arıyor ve bu nedenle yapı zarar görmüş. Buna rağmen doğa harika, atmosfer büyüleyici. 6 kilometrelik bir yürüyüş yaptık ve her adımda bu coğrafyanın güzelliğine bir kez daha hayran kaldım" diye konuştu.Hakkari'de karşılaştığı doğa harikaları kadar çözüm bekleyen altyapı sorunlarına da dikkat çeken Tobias Ich Schröder, "Doğa cömert davranmış ama insanlar kıymetini bilmiyor" şeklinde konuştu.