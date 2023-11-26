Alışveriş bağımlılık yapıyor! Vazgeçemiyorsanız risk altında olabilirsiniz

Kişi ihtiyacı olmayan ve satın almanın hem duygusal olarak (suçluluk ve pişmanlık gibi) hem de ekonomik olarak onu zora sokacağı bir şeyi satın almadan önce duygusuna bakabilir ve bu duyguyu daha önce hangi durumlarda hissettiğine odaklanabilir. Nitekim fiziksel bir ihtiyacı karşılamaya hizmet etmeyen aşırı alışveriş duygusal bir ihtiyacı karşılamaya ya da duygusal bir boşluğu doldurmaya hizmet ediyor olabilir. Bu nedenle engellenemeyen, kontrol edilemeyen, giderek artan, kişide gerginlik ve huzursuzluğa neden olan, iş ve aile yaşamını olumsuz etkileyen kişiyi zora sokan bir bağımlılık durumunda uzman desteği alınması faydalı olacaktır.