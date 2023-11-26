Alışveriş bağımlılık yapıyor! Vazgeçemiyorsanız risk altında olabilirsiniz
Alışveriş yapmak çoğu kişiye iyi geliyor olabilir. Kimileri sadece ihtiyaçlarını karşılamak için, kimileri ise stres atmak ve daha iyi hissetmek için alışveriş yapıyor. Ne için olursa olsun yapılan bilimsel araştırmalara göre de alışveriş yapmak, mutluluğu sağlayan serotonin hormonunu arttırıyor. Pandemiyle birlikte mağazada yapılan alışverişler oldukça azaldı. İnsanlar online alışverişe yöneldi. Bir tık ile dünyanın her yerinden herhangi bir şey almak kolaylaştığı için insanlar kendini durduramaz oldu. Bu da online alışveriş bağımlılığını beraberinde getirdi.
VATAN ÖZEL
• 26 Kasım 2023 - 07:02 • Son Güncelleme:
VATAN ÖZEL
• 26 Kasım 2023 - 07:02 • Son Güncelleme: