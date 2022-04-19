Alişan paylaşımıyla tepki çekmişti! Sessizliğini bozdu: Sadece fotoğraf çektim

PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞIYOR

Paylaşımının ardından kısa sürede Twitter'da gündem olan Alişan için "Parayı bol bulunca oğluna masaj yaptırmış", "Bu nasıl bir görgüsüzlüktür" ve "Alişan'ın oğlu olmak varmış" gibi yorumlar yapıldı.