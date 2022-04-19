• 19 Nisan 2022 - 16:12 • Son Güncelleme:
Alişan paylaşımıyla tepki çekmişti! Sessizliğini bozdu: Sadece fotoğraf çektim
Ünlü şarkıcı Alişan'ın sosyal medya hesabından oğluna masaj yaptırdığı anları "Survivor'u masaj yaptırmadan izleyemez" notuyla paylaşması tepki çekti. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Alişan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Fizyoterapist geldi. Burak 'ben de istiyorum' diye tutturunca sadece fotoğraf çektim" dedi.
• 19 Nisan 2022 - 16:12 • Son Güncelleme:
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"SURVIVOR'U MASAJ YAPTIRMADAN İZLEYEMEZ"
Şimdilerde konserlerinin yanı sıra TRT 1 ekranında program yapan Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Ev hallerini takipçileriyle paylaşan şarkıcı, 3 yaşındaki oğlunun masaj yaptırdığı bir fotoğrafı yayınlayarak "Survivor'u masaj yaptırmadan izleyemez" notunu düştü.
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PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞIYOR
Paylaşımının ardından kısa sürede Twitter'da gündem olan Alişan için "Parayı bol bulunca oğluna masaj yaptırmış", "Bu nasıl bir görgüsüzlüktür" ve "Alişan'ın oğlu olmak varmış" gibi yorumlar yapıldı.
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