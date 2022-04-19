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MagazinAlişan paylaşımıyla tepki çekmişti! Sessizliğini bozdu: Sadece fotoğraf çektim
HaberlerMagazin Haberleri Alişan paylaşımıyla tepki çekmişti! Sessizliğini bozdu: Sadece fotoğraf çektim
• 19 Nisan 2022 - 16:12 • Son Güncelleme:

Alişan paylaşımıyla tepki çekmişti! Sessizliğini bozdu: Sadece fotoğraf çektim

Ünlü şarkıcı Alişan'ın sosyal medya hesabından oğluna masaj yaptırdığı anları "Survivor'u masaj yaptırmadan izleyemez" notuyla paylaşması tepki çekti. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Alişan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Fizyoterapist geldi. Burak 'ben de istiyorum' diye tutturunca sadece fotoğraf çektim" dedi.

• 19 Nisan 2022 - 16:12 • Son Güncelleme:
1Alişan paylaşımıyla tepki çekmişti Sessizliğini bozdu: Sadece fotoğraf çektim
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Geçtiğimiz aylarda eşi Buse Varol ile evliliğinde kriz yaşayan ve boşanmanın eşiğinden dönen Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. 3 yaşındaki oğlunun masaj yaptırırken çektiği bir fotoğrafını paylaşan şarkıcıya tepki yağmaya başladı.

2SURVIVORU MASAJ YAPTIRMADAN İZLEYEMEZ

"SURVIVOR'U MASAJ YAPTIRMADAN İZLEYEMEZ"

Şimdilerde konserlerinin yanı sıra TRT 1 ekranında program yapan Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Ev hallerini takipçileriyle paylaşan şarkıcı, 3 yaşındaki oğlunun masaj yaptırdığı bir fotoğrafı yayınlayarak "Survivor'u masaj yaptırmadan izleyemez" notunu düştü.

3PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞIYOR

PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞIYOR

Paylaşımının ardından kısa sürede Twitter'da gündem olan Alişan için "Parayı bol bulunca oğluna masaj yaptırmış", "Bu nasıl bir görgüsüzlüktür" ve "Alişan'ın oğlu olmak varmış" gibi yorumlar yapıldı.

4ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Eleştirilerin ardından 2. Sayfa programının sunucularına açıklama yapan şarkıcı, "Fizyoterapist bize geldi. Burak 'ben de masaj istiyorum' diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim" dedi.

5Alişan paylaşımıyla tepki çekmişti Sessizliğini bozdu: Sadece fotoğraf çektim

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