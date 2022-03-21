Alişan ile Buse Varol'a teklif yağıyor! Ayrılık haberleri yaradı...

Alişan ile Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu kızlarının doğum gününde ortaya çıkmıştı. İkili bazı konularda anlaşamamış ve boşanmanın eşiğine gelmişti. Alişan'ın ailesiyle sorunlar yaşayan Buse Varol geri adım da atmayınca ikilinin ilişkisi sekteye uğramıştı. İddialara göre Alişan ve Buse Varol Emine Erdoğan tarafından barıştırıldı.