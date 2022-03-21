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MagazinAlişan ile Buse Varol'a teklif yağıyor! Ayrılık haberleri yaradı...
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• 21 Mart 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:

Alişan ile Buse Varol'a teklif yağıyor! Ayrılık haberleri yaradı...

Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ve Emine Erdoğan tarafından barıştırıldıkları iddia edilen Alişan ile Buse Varol reklam anlaşması yaptı. Gündemden düşmeyen çifte ayrılık haberleri resmen yaradı. Reklam teklifi yağan Alişan ile Buse Varol 100 bin TL kazandılar.

• 21 Mart 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
1Alişan ile Buse Varola teklif yağıyor Ayrılık haberleri yaradı...
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Alişan ile Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu kızlarının doğum gününde ortaya çıkmıştı. İkili bazı konularda anlaşamamış ve boşanmanın eşiğine gelmişti. Alişan'ın ailesiyle sorunlar yaşayan Buse Varol geri adım da atmayınca ikilinin ilişkisi sekteye uğramıştı. İddialara göre Alişan ve Buse Varol Emine Erdoğan tarafından barıştırıldı.

2Alişan ile Buse Varola teklif yağıyor Ayrılık haberleri yaradı...

Boşanma süreciyle manşetlerden düşmeyen ikilinin barışması da gündem olunca; Alişan ile Buse Varol, firmaların gözdesi haline geldi. Takvim'in haberine göre reklam teklifi yağan çift aralarını düzeltince hemen bir anlaşma da yaptı.

3Alişan ile Buse Varola teklif yağıyor Ayrılık haberleri yaradı...

Güneşli'deki bir mağazadaki yeni koleksiyon tanıtımına katılacak olan çift, bu reklam ziyareti karşılığında 100 bin TL aldı.

4Alişan ile Buse Varola teklif yağıyor Ayrılık haberleri yaradı...

Daha birçok firmadan reklam teklifi alan ikili için "Barışma bereketli geldi" yorumları yapıldı.

5Alişan ile Buse Varola teklif yağıyor Ayrılık haberleri yaradı...

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