Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinAlina Boz ve Mithat Can Özer cephesinde yeni gelişme! Ayrıldıkları söyleniyordu ama...
HaberlerMagazin Haberleri Alina Boz ve Mithat Can Özer cephesinde yeni gelişme! Ayrıldıkları söyleniyordu ama...
• 16 Şubat 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:

Alina Boz ve Mithat Can Özer cephesinde yeni gelişme! Ayrıldıkları söyleniyordu ama...

Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları söylenen Alina Boz ve Mithat Can Özer, ayrılmadığı gibi aynı eve taşınma kararı aldı. Çift, gözlerden uzak olmak ve birlikte yaşamak için Zekeriyaköy’den aylığı 45 bin liraya villa kiraladı.

• 16 Şubat 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
1Alina Boz ve Mithat Can Özer cephesinde yeni gelişme Ayrıldıkları söyleniyordu ama...
ABONE OL

3 yıldır birlikte olan Alina Boz ve Mithat Can Özer’in geçen ay ayrıldıkları iddia edilmişti. Ama kaynaklarım çiftin ayrılmadığını, tam tersine ilişkilerinde ileriye dönük adım atarak aynı eve taşındığını söyledi.

2Alina Boz ve Mithat Can Özer cephesinde yeni gelişme Ayrıldıkları söyleniyordu ama...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Güzel oyuncu, Sezen Aksu’nun oğlu olan müzisyenle ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

3Alina Boz ve Mithat Can Özer cephesinde yeni gelişme Ayrıldıkları söyleniyordu ama...

Bu nedenle şehirden uzakta, Zekeriyaköy’de müstakil bir villa kiralayan çift, aylık 45 bin lirayı gözden çıkarmış.

4Alina Boz ve Mithat Can Özer cephesinde yeni gelişme Ayrıldıkları söyleniyordu ama...

Ömer Faruk Sorak’ın yeni filmi “Bandırma Füze Kulübü”nün başrolünü Deniz Can Aktaş’la paylaşan Alina Boz, çekimler nedeniyle bir süredir Bandırma’daydı. Çekimleri tamamladıktan sonra İstanbul’a dönen güzel oyuncu, şimdilerde yeni evine yerleşme telaşı yaşıyor.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Usta sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı!

Usta sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı!

Kanye West'ten ayrılan Julia Fox podyumda tüm dikkatleri üzerinde topladı!

Kanye West'ten ayrılan Julia Fox podyumda tüm dikkatleri üzerinde topladı!

Almeda Abazi: Evlendikten sonra oyunculuğu bıraktım!

Almeda Abazi: Evlendikten sonra oyunculuğu bıraktım!

Yasmin Erbil pozlarıyla adından söz ettirdi!

Yasmin Erbil pozlarıyla adından söz ettirdi!