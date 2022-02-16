• 16 Şubat 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
Alina Boz ve Mithat Can Özer cephesinde yeni gelişme! Ayrıldıkları söyleniyordu ama...
Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları söylenen Alina Boz ve Mithat Can Özer, ayrılmadığı gibi aynı eve taşınma kararı aldı. Çift, gözlerden uzak olmak ve birlikte yaşamak için Zekeriyaköy’den aylığı 45 bin liraya villa kiraladı.
• 16 Şubat 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
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3 yıldır birlikte olan Alina Boz ve Mithat Can Özer’in geçen ay ayrıldıkları iddia edilmişti. Ama kaynaklarım çiftin ayrılmadığını, tam tersine ilişkilerinde ileriye dönük adım atarak aynı eve taşındığını söyledi.
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