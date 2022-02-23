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MagazinAleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper mini şortuyla spor salonundan paylaştı!
HaberlerMagazin Haberleri Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper mini şortuyla spor salonundan paylaştı!
• 23 Şubat 2022 - 09:31 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper mini şortuyla spor salonundan paylaştı!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor. İddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Öztel, süper mini şortuyla verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda; iki çocuk annesi Öztel'in fit hali dikkat çekti.

• 23 Şubat 2022 - 09:31 • Son Güncelleme:
1Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper mini şortuyla spor salonundan paylaştı
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Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

2Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper mini şortuyla spor salonundan paylaştı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Öztel, Instagram hesabında yaptığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

3Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper mini şortuyla spor salonundan paylaştı

Öztel, süper mini şortuyla verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

4Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper mini şortuyla spor salonundan paylaştı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda; iki çocuk annesi Öztel'in fit hali dikkat çekti.

5Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper mini şortuyla spor salonundan paylaştı

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    Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper mini şortuyla spor salonundan paylaştı!

    Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper mini şortuyla spor salonundan paylaştı!