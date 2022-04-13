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MagazinAleyna Tilki'den ilginç açıklama: Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum!
HaberlerMagazin Haberleri Aleyna Tilki'den ilginç açıklama: Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum!
• 13 Nisan 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki'den ilginç açıklama: Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum!

Aleyna Tilki’yi yeni şarkısı 'Al ya da Bırak’ın (Take It or Leave It) heyecanı sardı. Bir süredir İngilizce şarkısının klibi için sette olan 21 yaşındaki popçu, “Zor bir klip oldu. Hem profesyonel hem de amatör ruhu yansıtmaya çalıştık” derken, sosyal medyada yayınladığı dans görüntüleriyle ilgili de konuştu.

• 13 Nisan 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
1Aleyna Tilkiden ilginç açıklama: Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum
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2016'da Emrah Karaduman'ın 'Cevapsız Çınlama' parçasıyla rekor kıran, 2017'de ilk solo şarkısı 'Sen Olsan Bari'yi yayımlayan, müzik dünyasında son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki, Etiler’de objektiflere yansıdı.

2Aleyna Tilkiden ilginç açıklama: Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum

15 Nisan'da müzikseverlerle buluşturacağı İngilizce şarkısı ‘Take It or Leave It' için çalışmalarını sürdüren Tilki, set sonrası yemek yemek için soluğu bir restoranda aldı. Mekanı girerken görüntülenen ünlü popçu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

3ZOR BİR KLİPTİ

"ZOR BİR KLİPTİ"

Yorgun olduğunu ifade eden Tilki, çekilmelerin sorulması üzerine, “Zor bir klipti. Hem profesyonel olması, hem de amatör hissi koruması gerekiyordu. O da biraz zor bir şey. Kıyafetleri, sound'u... Hepsinde bu denge olması gerekiyordu. Bu durum bizi zorladı ama çok güzel oldu. Çok heyecanlıyım, az kaldı” açıklamasını yaptı.

4Aleyna Tilkiden ilginç açıklama: Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum

Daha önce "Kendi odamda, kendi garajımda, motosikletli arkadaşlarımla çekiyorum. Çok eğlenceli olacak" yorumunda bulunduğu yeni klibinin yönetmenlerinden birinin kendisini olduğunu dile getiren Tilki, “Çok detay vermeyeyim. Çıkınca göreceksiniz” demekle yetindi.

5KOREOGRAFİ GİBİ Mİ DURUYOR

"KOREOGRAFİ GİBİ Mİ DURUYOR?"

Aleyna Tilki’nin önceki gün 2.8 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştığı ve 600 binden fazla izlenen dans görüntüleri çok konuşulmuştu. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Şarkıcı, basın mensuplarının “Danslarınız size özgü mü, yoksa dans ekibiyle mi çalışıyorsunuz?” sorusuna, “Yok ya! Koreografi gibi mi duruyor? Orada kafamdan sallaya sallaya yapıyorum” yanıtını verdi.

6LONDRA HAYATIMIN BİR PARÇASI

"LONDRA HAYATIMIN BİR PARÇASI"

İngiltere'de yaşayan ve iddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran oyuncu arkadaşı Selen Yereli’yle çektirdiği fotoğraflarla da gündeme gelen Tilki, "Londra'da olmayı çok seviyorum. Orada da arkadaşlarım ve evim var. Orası da hayatımın bir parçası” ifadelerini kullanmıştı.

7BEN ALEYNA TİLKİYİM

"BEN ALEYNA TİLKİ'YİM"

Meslektaşı Serdar Ortaç'ın "Popun kralı benim" açıklaması hatırlatılan genç şarkıcı, "Siz de kraliçesi benim diyebilir misiniz?" sorusuna, "Ben popun bir şeyi değilim. Rock müzik de yapıyorum, türkü de, arabesk de, yabancı şarkı da söylüyorum. Beni bir kalıba sokmayın. Kraliçe bile özgürlüğümü kısıtlayacak bir şey. Ben Aleyna Tilki’yim” cevabını vermişti.

8Aleyna Tilkiden ilginç açıklama: Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum
9Aleyna Tilkiden ilginç açıklama: Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum

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Aleyna Tilki'den ilginç açıklama: Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum!

Aleyna Tilki'den ilginç açıklama: Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum!