Aleyna Tilki'den çok konuşulacak pozlar! Kimi beğendi kimi eleştirdi...

Yeni şarkısı için heyecanlı olan Aleyna Tilki sosyal medyada cesur paylaşımlar yaptı. "Annem benden çok konuşuluyor. Annemin her zaman arkasındayım. O da benim arkamda" diyerek annesinin şarkı söylemesini destekleyen Aleyna'nın pozlarını görenler yorum yağdırdı.