• 07 Nisan 2022 - 16:42 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki'den çok konuşulacak pozlar! Kimi beğendi kimi eleştirdi...
Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Bikinili pozlarına "Hazır mısınız?" diyen Tilki'ye yorum yağdı. Tilki'nin Ramazan'da bu tarz pozlar paylaşılması takipçilerinin bir kısmı tarafından eleştirildi.
• 07 Nisan 2022 - 16:42 • Son Güncelleme:
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Yeni şarkısı için heyecanlı olan Aleyna Tilki sosyal medyada cesur paylaşımlar yaptı. "Annem benden çok konuşuluyor. Annemin her zaman arkasındayım. O da benim arkamda" diyerek annesinin şarkı söylemesini destekleyen Aleyna'nın pozlarını görenler yorum yağdırdı.
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Aleyna Tilki'nin pozlarını fazla açık bulanlar olduğunu gibi normal karşılayanlar da vardı. Bazı takipçiler ise Tilki'yi Ramazan'da böyle pozlar paylaştığı için sert eleştirdi.
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