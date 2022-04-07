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MagazinAleyna Tilki'den çok konuşulacak pozlar! Kimi beğendi kimi eleştirdi...
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• 07 Nisan 2022 - 16:42 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki'den çok konuşulacak pozlar! Kimi beğendi kimi eleştirdi...

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Bikinili pozlarına "Hazır mısınız?" diyen Tilki'ye yorum yağdı. Tilki'nin Ramazan'da bu tarz pozlar paylaşılması takipçilerinin bir kısmı tarafından eleştirildi.

• 07 Nisan 2022 - 16:42 • Son Güncelleme:
1Aleyna Tilkiden çok konuşulacak pozlar Kimi beğendi kimi eleştirdi...
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Yeni şarkısı için heyecanlı olan Aleyna Tilki sosyal medyada cesur paylaşımlar yaptı. "Annem benden çok konuşuluyor. Annemin her zaman arkasındayım. O da benim arkamda" diyerek annesinin şarkı söylemesini destekleyen Aleyna'nın pozlarını görenler yorum yağdırdı.

2Aleyna Tilkiden çok konuşulacak pozlar Kimi beğendi kimi eleştirdi...

Cesur pozlarını paylaşan Tilki paylaşımına "Yeni pop-punk İngilizce şarkım için son bir hafta kaldı. Hazır mısınız???" yazdı.

3Aleyna Tilkiden çok konuşulacak pozlar Kimi beğendi kimi eleştirdi...

Aleyna Tilki'nin pozlarını fazla açık bulanlar olduğunu gibi normal karşılayanlar da vardı. Bazı takipçiler ise Tilki'yi Ramazan'da böyle pozlar paylaştığı için sert eleştirdi.

4Aleyna Tilkiden çok konuşulacak pozlar Kimi beğendi kimi eleştirdi...

Yeni projesinden bahseden 21 yaşındaki popçu, "İlkokulda rock yaptığım bir grubum vardı. Hatta onlar ayrı bir gruptu, benimle birlikte 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasına çıkmışlardı. Onlarla klip çekiyoruz. Lise hayatımı çekeceğim, garajda olacak, değişik bir klip olacak" demişti.

5Aleyna Tilkiden çok konuşulacak pozlar Kimi beğendi kimi eleştirdi...

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