• 02 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki yine tepkileri çekti! 'Sen iyice zıvanadan çıktın'
Bir süredir Londra'da yaşayan Aleyna Tilki, cesur sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Aleyna Tilki, bu defa yatak odası pozuyla sosyal medyada olay oldu. Tilki, el hareketi çektiği anları takipçileriyle paylaştı.
• 02 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz haftalarda uzun süreliğine Türkiye'yi terk ettiğini duyuran Aleyna Tilki, ünlü oyuncu Serel Yereli ile Londra'da tatil yapıyor.
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in, kızını Uzi konusunda uyardığı ve bu ilişkiyi kesinlikle desteklemediği iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.
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