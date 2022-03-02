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MagazinAleyna Tilki yine tepkileri çekti! 'Sen iyice zıvanadan çıktın'
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• 02 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki yine tepkileri çekti! 'Sen iyice zıvanadan çıktın'

Bir süredir Londra'da yaşayan Aleyna Tilki, cesur sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Aleyna Tilki, bu defa yatak odası pozuyla sosyal medyada olay oldu. Tilki, el hareketi çektiği anları takipçileriyle paylaştı.

• 02 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
1Aleyna Tilki yine tepkileri çekti Sen iyice zıvanadan çıktın
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Geçtiğimiz haftalarda uzun süreliğine Türkiye'yi terk ettiğini duyuran Aleyna Tilki, ünlü oyuncu Serel Yereli ile Londra'da tatil yapıyor.

2Aleyna Tilki yine tepkileri çekti Sen iyice zıvanadan çıktın

Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki, yatak odasından paylaştığı el hareketli pozuyla eleştiri bombardımanına tutuldu.

3Aleyna Tilki yine tepkileri çekti Sen iyice zıvanadan çıktın

Aleyna Tilki'nin ses getiren pozlarına ''Senden başka bir şey beklenemezdi zaten'', ''Kafan mı güzel?'', ''Takipçilerine de saygın yok'' ve ''İyice zıvanadan çıktın'' gibi sayısız tepki yağdı.

4Aleyna Tilki yine tepkileri çekti Sen iyice zıvanadan çıktın

Cüretkar tarzı ile dikkat çeken Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla da eleştirilmişti.

5Aleyna Tilki yine tepkileri çekti Sen iyice zıvanadan çıktın

Ünlü rapçi Uzi ile ayrıldığı konuşulan Aleyna Tilki'nin, gönlünü iş insanı Taha Bilici'ye kaptırdığı öne sürüldü.

6Aleyna Tilki yine tepkileri çekti Sen iyice zıvanadan çıktın

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in, kızını Uzi konusunda uyardığı ve bu ilişkiyi kesinlikle desteklemediği iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.

7Aleyna Tilki yine tepkileri çekti Sen iyice zıvanadan çıktın

Aşk hayatı hakkında konuşmaktan kaçınan Aleyna Tilki'nin hayatında biri olup olmadığı henüz bilinmiyor.

8Aleyna Tilki yine tepkileri çekti Sen iyice zıvanadan çıktın
9Aleyna Tilki yine tepkileri çekti Sen iyice zıvanadan çıktın
10Aleyna Tilki yine tepkileri çekti Sen iyice zıvanadan çıktın
11Aleyna Tilki yine tepkileri çekti Sen iyice zıvanadan çıktın
12Aleyna Tilki yine tepkileri çekti Sen iyice zıvanadan çıktın

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Aleyna Tilki yine tepkileri çekti! 'Sen iyice zıvanadan çıktın'

Aleyna Tilki yine tepkileri çekti! 'Sen iyice zıvanadan çıktın'