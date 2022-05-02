• 02 Mayıs 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki ve Gülşen'e dudak uçuklatan teklif! 'Bu arada para basıyorlar'
Sahne kıyafetleri ve dansları ile olay olan Gülşen ile son klibindeki cüretkar sahnelerle magazin gündemine bomba gibi düşen Aleyna Tilki’nin anlaşmaları ortaya çıktı. Herkes onları konuşurken, onlar sessiz sedasız yaptığı son anlaşmalarla bu yazın büyük paralar kazanmaya devam edecek. İşte detaylar...
• 02 Mayıs 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
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Posta’da yer alan haberde, Gülşen ve Aleyna Tilki’nin yaptığı dudak uçuklatan anlaşmalar gündeme geldi. Haberde şu ifadelere yer verildi: Çok konuşuluyorsan demek ki birilerini rahatsız ediyorsun. Son ayların bana göre en çok konuşulanları; Gülşen ve Aleyna Tilki. Kafamı nereye çevirsem, onlar.
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