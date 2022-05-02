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MagazinAleyna Tilki ve Gülşen'e dudak uçuklatan teklif! 'Bu arada para basıyorlar'
HaberlerMagazin Haberleri Aleyna Tilki ve Gülşen'e dudak uçuklatan teklif! 'Bu arada para basıyorlar'
• 02 Mayıs 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki ve Gülşen'e dudak uçuklatan teklif! 'Bu arada para basıyorlar'

Sahne kıyafetleri ve dansları ile olay olan Gülşen ile son klibindeki cüretkar sahnelerle magazin gündemine bomba gibi düşen Aleyna Tilki’nin anlaşmaları ortaya çıktı. Herkes onları konuşurken, onlar sessiz sedasız yaptığı son anlaşmalarla bu yazın büyük paralar kazanmaya devam edecek. İşte detaylar...

• 02 Mayıs 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
1Aleyna Tilki ve Gülşene dudak uçuklatan teklif Bu arada para basıyorlar
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Posta’da yer alan haberde, Gülşen ve Aleyna Tilki’nin yaptığı dudak uçuklatan anlaşmalar gündeme geldi. Haberde şu ifadelere yer verildi: Çok konuşuluyorsan demek ki birilerini rahatsız ediyorsun. Son ayların bana göre en çok konuşulanları; Gülşen ve Aleyna Tilki. Kafamı nereye çevirsem, onlar.

2Aleyna Tilki ve Gülşene dudak uçuklatan teklif Bu arada para basıyorlar

Ünlüler dünyasında ise Gülşen ile Aleyna’yı topa tutmak pek moda. İki kadın şarkıcı ise kimseye cevap vermiyor. Zaten cevap vermeye kalksalar yetişmeleri mümkün değil.

3Aleyna Tilki ve Gülşene dudak uçuklatan teklif Bu arada para basıyorlar

Sadece işlerini yapıp şarkı söylüyorlar. Bu arada da para basıyorlar. Aleyna Tilki şimdiden hem bir dondurma markasıyla hem de tekstil firmasıyla anlaşmasını yapmış, 7 milyon TL’ye el sıkışmış bile.

4Aleyna Tilki ve Gülşene dudak uçuklatan teklif Bu arada para basıyorlar

Gülşen’e gelince bayramda ve sonrasında yoğun bir konser trafiğine başlayacakmış. Sadece mayıs ayında 24 konser verecek olan Gülşen’in eylül sonuna kadar şimdiden 100 konseri okeylenmiş.

5Aleyna Tilki ve Gülşene dudak uçuklatan teklif Bu arada para basıyorlar

Yılbaşı için bile anlaşma yapıp avansını almış. Yakında da anlaştığı büyük bir firmanın reklam kampanyası başlayacakmış. O yüzden çok konuşmak, sataşmak yerine işine bakmak her zaman daha kârlı.

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Aleyna Tilki ve Gülşen'e dudak uçuklatan teklif! 'Bu arada para basıyorlar'

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