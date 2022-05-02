Aleyna Tilki ve Gülşen'e dudak uçuklatan teklif! 'Bu arada para basıyorlar'

Posta’da yer alan haberde, Gülşen ve Aleyna Tilki’nin yaptığı dudak uçuklatan anlaşmalar gündeme geldi. Haberde şu ifadelere yer verildi: Çok konuşuluyorsan demek ki birilerini rahatsız ediyorsun. Son ayların bana göre en çok konuşulanları; Gülşen ve Aleyna Tilki. Kafamı nereye çevirsem, onlar.