• 09 Mayıs 2022 - 10:23 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı! Tek düğmeli hırkasıyla olay oldu...
Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda 'Take It Or Leave It' şarkısı ve klibiyle gündem olmuştu. Şarkıcının motor üstünde soyunması ve iddialı tarzı eleştirilmişti. Aleyna Tilki bu sefer de sahne tarzıyla olay oldu. Tek düğmeli son dönemlerin modası hırkayı giyerek sahneye çıkan Tilki eleştirilince bakın ne yanıt verdi.
• 09 Mayıs 2022 - 10:23 • Son Güncelleme:
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'Take It Or Leave It' şarkısı ve klibi gündemden düşmeyen Aleyna Tilki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İddialı tarzına gelen eleştirileri göğüsleyerek yola devam eden şarkıcı Tilki sahne tarzıyla yine olay oldu.
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