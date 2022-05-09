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MagazinAleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı! Tek düğmeli hırkasıyla olay oldu...
HaberlerMagazin Haberleri Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı! Tek düğmeli hırkasıyla olay oldu...
• 09 Mayıs 2022 - 10:23 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı! Tek düğmeli hırkasıyla olay oldu...

Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda 'Take It Or Leave It' şarkısı ve klibiyle gündem olmuştu. Şarkıcının motor üstünde soyunması ve iddialı tarzı eleştirilmişti. Aleyna Tilki bu sefer de sahne tarzıyla olay oldu. Tek düğmeli son dönemlerin modası hırkayı giyerek sahneye çıkan Tilki eleştirilince bakın ne yanıt verdi.

• 09 Mayıs 2022 - 10:23 • Son Güncelleme:
1Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı Tek düğmeli hırkasıyla olay oldu...
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'Take It Or Leave It' şarkısı ve klibi gündemden düşmeyen Aleyna Tilki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İddialı tarzına gelen eleştirileri göğüsleyerek yola devam eden şarkıcı Tilki sahne tarzıyla yine olay oldu.

2Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı Tek düğmeli hırkasıyla olay oldu...

Aleyna Tilki daha önce Demet Özdemir, Hazal Filiz Küçükköse gibi isimlerin giydiği tek düğmeli hırkayla sahneye çıktı.

3Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı Tek düğmeli hırkasıyla olay oldu...

Jean ve sütyensiz tarzıyla dikkat çeken Aleyna Tilki sahnede frikik verme ihtimaline rağmen korkusuzca dans etti.

4Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı Tek düğmeli hırkasıyla olay oldu...

Aleyna Tilki sahnedeki hallerini paylaşarak şu yorumu yaptı: "Sahnede normal hayatın bir parçası gibi giyinmeyi ve makyajsız olmayı çok seviyorum."

5Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı Tek düğmeli hırkasıyla olay oldu...

Aleyna Tilki'nin hayranları da paylaşıma "Parlamaya devam et" yorumlarında bulundu.

6Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı Tek düğmeli hırkasıyla olay oldu...

İngilizce klibinde sütyenle kalması eleştirilen ve tartışma yaratan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki son konserinde yaptığı twerkle de dikkat çekti.

7Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı Tek düğmeli hırkasıyla olay oldu...

Konser verdiği sırada kendisini dansa kaptıran genç şarkıcının kalça şovu yine olay oldu.

8Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı Tek düğmeli hırkasıyla olay oldu...

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Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı! Tek düğmeli hırkasıyla olay oldu...

Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı! Tek düğmeli hırkasıyla olay oldu...

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