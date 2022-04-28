• 28 Nisan 2022 - 16:03 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki paylaştı,yorum yağdı! "Annesi babası nasıl izin veriyor bunlara?"
Son zamanlarda her hareketiyle olay olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde 23 Nisan'ı iç çamaşırıyla kutlamış ve sosyal medyada tepki görmüştü. 22 yaşındaki şarkıcı bu kez motorun üstünde fileli çorabıyla poz verdi.
• 28 Nisan 2022 - 16:03 • Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam eden genç şarkıcı fileli çorabıyla kamera karşısına geçti.
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