Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinAleyna Tilki paylaştı,yorum yağdı! "Annesi babası nasıl izin veriyor bunlara?"
HaberlerMagazin Haberleri Aleyna Tilki paylaştı,yorum yağdı! "Annesi babası nasıl izin veriyor bunlara?"
• 28 Nisan 2022 - 16:03 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki paylaştı,yorum yağdı! "Annesi babası nasıl izin veriyor bunlara?"

Son zamanlarda her hareketiyle olay olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde 23 Nisan'ı iç çamaşırıyla kutlamış ve sosyal medyada tepki görmüştü. 22 yaşındaki şarkıcı bu kez motorun üstünde fileli çorabıyla poz verdi.

• 28 Nisan 2022 - 16:03 • Son Güncelleme:
1Aleyna Tilki paylaştı,yorum yağdı Annesi babası nasıl izin veriyor bunlara
ABONE OL

Aleyna Tilki son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam eden genç şarkıcı fileli çorabıyla kamera karşısına geçti.

2ALEYNA TİLKİ FİLELİ ÇORABIYLA POZ VERDİ

ALEYNA TİLKİ FİLELİ ÇORABIYLA POZ VERDİ

Take It or Levae It şarkısı ve o şarkıya çektiği klibiyle uzun süre konuşulan Aleyna Tilki motorun üzerinde fileli çorabıyla poz verdi.

3Aleyna Tilki paylaştı,yorum yağdı Annesi babası nasıl izin veriyor bunlara

Tilki'nin o pozuna, "Bu sefer kesin bayıldım ben", "Ülkenin gururu", "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?" gibi yorumlar yaptı.

4Aleyna Tilki paylaştı,yorum yağdı Annesi babası nasıl izin veriyor bunlara

Geçtiğimiz günlerde kalçası yırtık kotuyla poz veren Aleyna Tilki'ye, "Ay parçası maşallah", "Baban seninle gurur duyuyordur" gibi yorumlar gelmişti.

5Aleyna Tilki paylaştı,yorum yağdı Annesi babası nasıl izin veriyor bunlara

Sen Olsan Bari, Nasılsın Aşkta? Cevapsız Çınlama gibi şarkılarla akıllara kazınan Aleyna Tilki hem kariyeri hem de özel yaşantısıyla sık sık konuşuluyor.

6Aleyna Tilki paylaştı,yorum yağdı Annesi babası nasıl izin veriyor bunlara

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Ölümden dönen Hailey Baldwin o anları anlattı!

Ölümden dönen Hailey Baldwin o anları anlattı!

Aleyna Tilki paylaştı,yorum yağdı! "Annesi babası nasıl izin veriyor bunlara?"

Aleyna Tilki paylaştı,yorum yağdı! "Annesi babası nasıl izin veriyor bunlara?"

Selena'nın Ozan'ı Serkan Şenalp'in eşi aşka geldi!

Selena'nın Ozan'ı Serkan Şenalp'in eşi aşka geldi!

Merve Boluğur sezonu açtı: Alaçatı bomboş, lütfen gelmeyin

Merve Boluğur sezonu açtı: Alaçatı bomboş, lütfen gelmeyin