• 13 Mart 2022 - 15:36 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü...
Aleyna Tilki'nin cesur paylaşımları sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Aleyna Tilki, son olarak klip çekiminden paylaştığı kare ile adından söz ettirdi. Tilki iç çamaşırı ile verdiği yatak pozunu kimi iddialı bulurken bazı takipçileri de genç popçunun paylaşımını beğenmedi.
• 13 Mart 2022 - 15:36 • Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur olmuştu. Şimdilerde çıkardığı ingilizce şarkılarla yurt dışına da açılan Aleyna Tilki son paylaşımı ile hayranlarını heyecanlandırdı.
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Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor.
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