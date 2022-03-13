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MagazinAleyna Tilki klip çekiminden paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü...
HaberlerMagazin Haberleri Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü...
• 13 Mart 2022 - 15:36 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü...

Aleyna Tilki'nin cesur paylaşımları sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Aleyna Tilki, son olarak klip çekiminden paylaştığı kare ile adından söz ettirdi. Tilki iç çamaşırı ile verdiği yatak pozunu kimi iddialı bulurken bazı takipçileri de genç popçunun paylaşımını beğenmedi.

• 13 Mart 2022 - 15:36 • Son Güncelleme:
1Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı Sosyal medya ikiye bölündü...
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Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur olmuştu. Şimdilerde çıkardığı ingilizce şarkılarla yurt dışına da açılan Aleyna Tilki son paylaşımı ile hayranlarını heyecanlandırdı.

2Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı Sosyal medya ikiye bölündü...

Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

3Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı Sosyal medya ikiye bölündü...

Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırıyle yatakta verdiği pozla gündeme gelen Aleyna Tilki, hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor.

4Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı Sosyal medya ikiye bölündü...

İtalyan kadın giyim ve aksesuar markası yeni koleksiyonunun tanıtımı için Türkiye’den Aleyna Tilki’yi seçti.

5Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı Sosyal medya ikiye bölündü...

Aleyna Tilki’nin giydiği tek kıyafet için firmadan 300 bin TL aldığı söyleniyor. Tilki’nin paylaştığı kareye dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni yağdı.

6Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı Sosyal medya ikiye bölündü...

Aleyna Tilki, iç çamaşırı ile verdiği yatak pozu oldukça iddialı bulunurken bazı takipçileri genç popçunun paylaşımını beğenmeyerek "Neden?" diye sordu.

7Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı Sosyal medya ikiye bölündü...

Genç şarkıcı için "Ne gerek vardı böyle şovlara", "Gündemde olmak için illa böyle çıplak mı olmak gerekiyor?" ve "Bunlar nasıl pozlar, biraz edep" yorumları yapıldı.

8Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı Sosyal medya ikiye bölündü...

Daha öncede file çorap üstüne giydiği bikinisi ile eleştirilmişti.

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