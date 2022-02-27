• 27 Şubat 2022 - 09:51 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki file çorabını giydi, tepki yağdı! "Çıplaklık yarışı mı var?"
Paylaşımlarıyla ve söylediği sözlerle gündemden düşmeyen Aleyna Tilki klibi için sınırları zorladı. Aleyna Tilki son olarak file çorabın üzerine külot giyip pozlar verdi. Üstüne giydiği tişörtün de göğüs sınırında olması şarkıcının takipçilerinden tepki gördü.
• 27 Şubat 2022 - 09:51 • Son Güncelleme:
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Annesi Havva Öztel ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki yine sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Tilki, bir süre burada kalmış ve son dönemde takıntılı hayranı yüzünden zor anlar yaşamıştı. Evini taşıyan Aleyna Tilki, sonrasında da Londra'ya dönmüştü. Tilki burada Serel Yereli ile pozlarıyla adından söz ettirmişti.
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Ünlü isim file çorabın üsten giydiği külotla pozlar verdi. Aleyna'nın bu paylaşımı sosyal medyada tepki gördü.
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ÇOCUK BEZİNE BENZETİLDİ!
Aleyna Tilki'nin file çorabının üzerine giydiği çamaşır, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından anlamlandırılamayarak çocuk bezine benzetildi.
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