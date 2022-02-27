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MagazinAleyna Tilki file çorabını giydi, tepki yağdı! "Çıplaklık yarışı mı var?"
HaberlerMagazin Haberleri Aleyna Tilki file çorabını giydi, tepki yağdı! "Çıplaklık yarışı mı var?"
• 27 Şubat 2022 - 09:51 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki file çorabını giydi, tepki yağdı! "Çıplaklık yarışı mı var?"

Paylaşımlarıyla ve söylediği sözlerle gündemden düşmeyen Aleyna Tilki klibi için sınırları zorladı. Aleyna Tilki son olarak file çorabın üzerine külot giyip pozlar verdi. Üstüne giydiği tişörtün de göğüs sınırında olması şarkıcının takipçilerinden tepki gördü.

• 27 Şubat 2022 - 09:51 • Son Güncelleme:
1Aleyna Tilki file çorabını giydi, tepki yağdı Çıplaklık yarışı mı var
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Annesi Havva Öztel ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki yine sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Tilki, bir süre burada kalmış ve son dönemde takıntılı hayranı yüzünden zor anlar yaşamıştı. Evini taşıyan Aleyna Tilki, sonrasında da Londra'ya dönmüştü. Tilki burada Serel Yereli ile pozlarıyla adından söz ettirmişti.

2Aleyna Tilki file çorabını giydi, tepki yağdı Çıplaklık yarışı mı var

Aleyna Tilki hız kesmeden yeni pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Aleyna Tilki son olarak klibi için tercih ettiği kıyafetlerle gündeme geldi.

3Aleyna Tilki file çorabını giydi, tepki yağdı Çıplaklık yarışı mı var

Ünlü isim file çorabın üsten giydiği külotla pozlar verdi. Aleyna'nın bu paylaşımı sosyal medyada tepki gördü.

4Aleyna Tilki file çorabını giydi, tepki yağdı Çıplaklık yarışı mı var

Aleyna Tilki'nin paylaşımına yorum yağdı. Çoğu takipçi "Çıplaklık yarışı mı var?", "Hiç olmamış", "Allah akıl fikir versin parayı bulan açılıyor" diyerek tepki gösterdi.

5ÇOCUK BEZİNE BENZETİLDİ

ÇOCUK BEZİNE BENZETİLDİ!

Aleyna Tilki'nin file çorabının üzerine giydiği çamaşır, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından anlamlandırılamayarak çocuk bezine benzetildi.

6Aleyna Tilki file çorabını giydi, tepki yağdı Çıplaklık yarışı mı var

Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafa kayıtsız kalmayarak yaptıkları yorumlarla Aleyna Tilki'ye tepki gösterdi.

7Aleyna Tilki file çorabını giydi, tepki yağdı Çıplaklık yarışı mı var

Tilki için "Bir şey giymeseydin zahmet etmişsin", "Gençlere ve çocuklara en beter örneklerden" yorumları yapıldı.

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