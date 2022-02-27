Aleyna Tilki file çorabını giydi, tepki yağdı! "Çıplaklık yarışı mı var?"

Annesi Havva Öztel ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki yine sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Tilki, bir süre burada kalmış ve son dönemde takıntılı hayranı yüzünden zor anlar yaşamıştı. Evini taşıyan Aleyna Tilki, sonrasında da Londra'ya dönmüştü. Tilki burada Serel Yereli ile pozlarıyla adından söz ettirmişti.