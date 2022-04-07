Aleyna Tilki: Annem benden çok konuşuluyor, her zaman arkasındayım
Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan 44 yaşındaki Öztel, şimdilerde şarkıcılık kariyeriyle gündemde. 'Bergen'e Saygı' albümünün ikinci serisinde şarkı söylemeye hazırlanan ve "Kızım çok istiyordu, ben de onu kıramayıp, albüme dahil oldum. Bu konuda çok da iddialıyım" diyen Havva Öztel hakkında kızı Aleyna Tilki'den açıklama geldi.
Aleyna Tilki, önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi, mekan çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. ABD'li oyuncu Jared Leto’nun Londra’daki 'Morbius' filminin galasına davetli olarak katıldığını söyleyen şarkıcı, "Önce kendisi Amerika’ya davet etti. Ben de 'Daha yakın bir yer yok mu?' dedim. Bunun üzerine beni Londra’ya davet etti. Zaten Londra’da yaşıyorum. Çok güzel ve tatlı bir galaydı” dedi.
"YETENEKLİ İNSANLARA ZAAFIM VAR"
"Kendisi ile görüşüyor musunuz? sorusunu Tilki, “Çok bir şey konuşmak istemiyorum. Tatlı bir galaydı, film de çok güzeldi. Adamın yeteneğini çok beğeniyorum. Yetenekli insanlara karşı bir ayrı bir zaafım var. O yüzden teklife karşılık gösterdim ve gittim” şeklinde yanıtladı.
"OKUL ARKADAŞLARIMLA KLİP ÇEKİYORUZ"
Yeni projesinden bahseden 21 yaşındaki popçu, "İlkokulda rock yaptığım bir grubum vardı. Hatta onlar ayrı bir gruptu, benimle birlikte 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasına çıkmışlardı. Onlarla klip çekiyoruz. Lise hayatımı çekeceğim, garajda olacak, değişik bir klip olacak. Liseden çıkarken motosikletli arkadaşlarım beni okuldan alıyorlardı, hatta bir süre sonra öğretmenlerim 'Motosikletli arkadaşların okuldan almasınlar' demişti. Motosikleti çok seviyorum” açıklamasını yaptı.
"ANNEMİN HER ZAMAN ARKASINDAYIM"
"Anneniz de (Havva Öztel) arabesk söylüyor, aranızda çekişme var mı? sorusuna Tilki, “Vallahi annem benden çok konuşuluyor. Annemin her zaman arkasındayım. O da benim arkamda. Hobi olarak şarkı söylüyor. Söylesin, ne güzel sesi var. Zaten profesyonel olarak yapmak istemiyor. Şarkı söylemeyi seviyor, çok profesyonel yaklaşmıyor" yorumunda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde usta sanatçı Müslüm Gürses'in 'Küskünüm' şarkısını seslendirmek için stüdyoya giren Havva Öztel, o anları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
"BİR DAHA NE GEREK VAR?"
Aleyna Tilki, "Bergen'in anısına hazırlanan saygı albümünde, seçtiğin 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını başkası istediği için mi yer almadın?" sorusunu da yanıtladı: Hayır, öyle çok üstüne konuşulacak bir konu değil. Ben zaten Bergen şarkısını söyledim, Youtube'da paylaştım ve çok dinlendi. 'Bir daha ne gerek var?' diye düşündüm.
"LONDRA HAYATIMIN BİR PARÇASI"
İngiltere'de yaşayan oyuncu arkadaşı Selen Yereli’yle çektirdiği fotoğraflar çok konuşulan ünlü şarkıcı, "Londra'da olmayı çok seviyorum. Orada da arkadaşlarım ve evim var. Orası da hayatımın bir parçası” ifadelerini kullandı.Yıllar önce Hülya Avşar’ın yaptığı ‘Ben bir markayım’ açıklaması kendisinin de yaptığı hatırlatılan Tilki, “Saçımı taramadım, görüyor musunuz? Ünlüyüm diye şimdi canım saçımı taramamak istemiyorsa taramam. Ben benim zaten, Aleyna Tilki olarak herhangi bir tasarımın, bir saç modelinin beni geçmesini istemem. Ben bu kalıplardan güzelim" dedi.
"KRALİÇE BİLE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAYACAK BİR ŞEY"
Genç popçu, meslektaşı Serdar Ortaç'ın "Popun kralı benim" açıklaması hatırlatılan ve "Siz de kraliçesi benim diyebilir misiniz?" sorusuna, "Ben popun bir şeyi değilim. Rock müzik de yapıyorum, türkü de, arabesk de, yabancı şarkı da söylüyorum. Beni bir kalıba sokmayın. Kraliçe bile özgürlüğümü kısıtlayacak bir şey. Ben Aleyna Tilki’yim” cevabını verdi.