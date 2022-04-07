Aleyna Tilki: Annem benden çok konuşuluyor, her zaman arkasındayım

"LONDRA HAYATIMIN BİR PARÇASI"

İngiltere'de yaşayan oyuncu arkadaşı Selen Yereli’yle çektirdiği fotoğraflar çok konuşulan ünlü şarkıcı, "Londra'da olmayı çok seviyorum. Orada da arkadaşlarım ve evim var. Orası da hayatımın bir parçası” ifadelerini kullandı.Yıllar önce Hülya Avşar’ın yaptığı ‘Ben bir markayım’ açıklaması kendisinin de yaptığı hatırlatılan Tilki, “Saçımı taramadım, görüyor musunuz? Ünlüyüm diye şimdi canım saçımı taramamak istemiyorsa taramam. Ben benim zaten, Aleyna Tilki olarak herhangi bir tasarımın, bir saç modelinin beni geçmesini istemem. Ben bu kalıplardan güzelim" dedi.