ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI AÇILDI: 2026 ÖSYM ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman?
ALES geç başvuru ekranı açıldı mı, 2026 ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır, ALES geç başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman? Akademik kariyer hedefleyen, yüksek lisans ve doktora başvurusu yapacak adayların yakından takip ettiği 2026-ALES/3 için geç başvuru günü geldi. ÖSYM takvimine göre ALES/3 geç başvuruları 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla başladı. Adaylar başvuru ve ücret ödeme işlemlerini aynı gün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. 2026 ALES/3 geç başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımlı olarak 1.800 TL uygulanıyor. Peki ALES geç başvuru nereden yapılır, ÖSYM AİS başvuru ekranına nasıl girilir, ALES/3 sınavı hangi tarihte ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 2026 ALES/3 geç başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar.
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2026 ALES/3 geç başvuru ekranı, normal başvuru dönemini kaçıran adayların gündeminde. ALES geç başvuru başladı mı, ALES/3 geç başvuru son gün ne zaman, saat kaçta bitiyor, ALES geç başvuru ücreti kaç TL, 2026 ALES sınavı ne zaman yapılacak? sorularının yanıtları ÖSYM'nin güncel sınav takvimiyle netleşti.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2026 yılındaki üçüncü oturumu için normal başvurular 7-15 Ekim tarihleri arasında alındı. Bu dönemde işlemlerini tamamlayamayan adaylara ise 21 Ekim'de bir günlük geç başvuru hakkı tanındı. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde 2026-ALES/3 başvuru ekranı 21 Ekim saat 10.00 itibarıyla yeniden erişime açıldı.
ALES/3 GEÇ BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?
Evet. 2026-ALES/3 geç başvuru ekranı 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da açıldı.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan güncel bilgilere göre geç başvuru işlemleri 21 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek. Adayların hem başvuru işlemini hem de sınav ücreti ödemesini bu süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.
ALES/3 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
2026 ALES/3 geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Adayların genel olarak şu adımları izlemesi gerekiyor:
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılır.
2026-ALES/3 başvuru ekranı seçilir.
Kimlik, eğitim ve iletişim bilgileri kontrol edilir.
Sınav merkezi tercihi yapılır.
Başvuru bilgileri onaylanır.
Geç başvuru ücreti belirtilen süre içerisinde ödenir.
İşlemin tamamlandığı AİS üzerinden tekrar kontrol edilir.
Başvurunun geçerli olabilmesi için yalnızca formun doldurulması yeterli değil. Sınav ücretinin de geç başvuru günü bitmeden yatırılması gerekiyor.
ALES/3 GEÇ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?
ALES/3 için geç başvuru hakkı yalnızca 21 Ekim 2026 tarihinde kullanılabilecek.
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre işlemler:
21 Ekim 2026 saat 10.00'da başlayacak ve aynı gün saat 23.59'da sona erecek.
Saat 23.59'dan sonra geç başvuru ekranının kapanması bekleniyor. Bu nedenle sınava katılmak isteyen adayların işlemlerini son dakikaya bırakmaması önem taşıyor.
2026 ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026-ALES/3 normal başvuru döneminde sınav ücreti 1.200 TL olarak uygulandı.
ÖSYM kuralları gereğince geç başvuru gününde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak tahsil ediliyor. Buna göre:
2026 ALES/3 geç başvuru ücreti 1.800 TL.
Geç başvuru gününde ücretin aynı gün saat 23.59'a kadar kredi kartı veya banka kartıyla ÖSYM'nin ödeme sistemi üzerinden yatırılması gerekiyor. ÖSYM sınav takviminde de geç başvuru gününde ücretin artırımlı olarak alınacağı belirtiliyor.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre 2026-ALES/3 sınavı 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Yılın üçüncü ve son ALES oturumuna başvurusu geçerli olan adaylar katılabilecek. Adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri ise daha sonra yayımlanacak sınava giriş belgesi üzerinden öğrenilecek.
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre ALES/3 sonuçlarının 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.
2026 ALES/3 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
2026-ALES/3 için kritik tarihler şöyle:
Normal başvuru: 7-15 Ekim 2026
Geç başvuru: 21 Ekim 2026
Geç başvuru bitiş saati: 23.59
Geç başvuru ücreti: 1.800 TL
Sınav tarihi: 29 Kasım 2026
Sonuç tarihi: 17 Aralık 2026
ALES/3 GEÇ BAŞVURUDA ÜCRET NASIL ÖDENİR?
Geç başvuru gününde sınav ücretinin aynı gün içerisinde yatırılması gerekiyor.
ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan açıklamaya göre geç başvuru ücretleri, ÖSYM'nin e-İŞLEMLER bölümündeki ödeme alanından kredi kartı veya banka kartıyla ödenebiliyor.
Normal başvurudan farklı olarak geç başvuru günündeki ücret artırımlı şekilde tahsil ediliyor. Ödeme işlemi tamamlanmadan başvurunun geçerli hale gelmemesi nedeniyle adayların ödeme sonrasında başvuru durumunu kontrol etmesi önem taşıyor.
ALES NEDİR, KİMLER GİRER?
ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın kısaltmasıdır.
Sınav özellikle yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmayı planlayan adaylarla akademik personel kadrolarına başvuracak kişiler açısından önem taşıyor.
ALES'ten alınan puanın hangi başvurularda kullanılabileceği ve kurumların talep ettiği asgari puan şartı ise başvuru yapılacak üniversite veya kadroya göre değişiklik gösterebiliyor.