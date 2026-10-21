ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI AÇILDI: 2026 ÖSYM ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

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2026-ALES/3 normal başvuru döneminde sınav ücreti 1.200 TL olarak uygulandı.



ÖSYM kuralları gereğince geç başvuru gününde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak tahsil ediliyor. Buna göre:



2026 ALES/3 geç başvuru ücreti 1.800 TL.



Geç başvuru gününde ücretin aynı gün saat 23.59'a kadar kredi kartı veya banka kartıyla ÖSYM'nin ödeme sistemi üzerinden yatırılması gerekiyor. ÖSYM sınav takviminde de geç başvuru gününde ücretin artırımlı olarak alınacağı belirtiliyor.