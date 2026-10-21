HMGS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI! 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuç sorgulama ekranı açıldı
HMGS sonuçları 2026 açıklandı mı, HMGS sonuçları nereden öğrenilir, 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? 27 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026-HMGS/2 için beklenen açıklama ÖSYM’den geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile 2026 İdari Yargı Ön Sınavı değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar HMGS sonuçlarını 21 Ekim 2026 saat 11.00 itibarıyla T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.
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2026-HMGS/2 sonuçları için bekleyiş sona erdi. HMGS sonuçları açıklandı mı, HMGS sonuçları saat kaçta açıklandı, HMGS sonuç sorgulama nasıl yapılır, HMGS sonucu nereden öğrenilir, 2026 HMGS puanı nasıl görüntülenir? soruları sonuç duyurusunun ardından öne çıktı.
ÖSYM tarafından yapılan 21 Ekim 2026 tarihli açıklamada, 27 Eylül’de gerçekleştirilen 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve 2026 İdari Yargı Ön Sınavı’nın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
HMGS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?
Evet. 2026-HMGS/2 sonuçları 21 Ekim 2026 tarihinde açıklandı.
ÖSYM, sınav sonuçlarının saat 11.00’dan itibaren adayların erişimine açıldığını duyurdu.
Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.
HMGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?
ÖSYM açıklamasına göre 2026-HMGS/2 sonuçları 21 Ekim 2026 saat 11.00 itibarıyla erişime açıldı.
Böylece sınava katılan adayların sonuç bekleyişi sona erdi.
HMGS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar HMGS sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebiliyor.
Sonuç sorgulamak için:
ÖSYM sonuç sistemine giriş yapılır.
T.C. kimlik numarası yazılır.
Aday şifresi girilir.
2026-HMGS/2 sınav sonucu görüntülenir.
Sonuç ekranında adayın puanı ve sınava ilişkin bireysel değerlendirme bilgileri yer alıyor.
2026 HMGS/2 NE ZAMAN YAPILDI?
2026 yılının ikinci Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi.
Sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 21 Ekim’de adayların erişimine açıldı.
İYÖS SONUÇLARI DA AÇIKLANDI
ÖSYM’nin aynı duyurusunda 2026 İdari Yargı Ön Sınavı sonuçlarının da açıklandığı bildirildi.
27 Eylül 2026 tarihinde uygulanan İYÖS’ün değerlendirme işlemleri de tamamlandı ve sonuçlar 21 Ekim saat 11.00’dan itibaren erişime açıldı.
HMGS'DE KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı sayılabilmek için adayların 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor.
Sonuçlarını görüntüleyen adaylar, aldıkları puan üzerinden başarı durumlarını kontrol edebiliyor.
HMGS SONUÇLARI SON DURUM
2026-HMGS/2 sonuçları artık erişime açık.
ÖSYM’nin 21 Ekim tarihli duyurusuna göre değerlendirme işlemleri tamamlandı ve adaylar sınav sonuçlarını 21 Ekim 2026 saat 11.00’dan itibaren öğrenebiliyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
HMGS sonuçları 2026 açıklandı mı?
Evet. 2026-HMGS/2 sonuçları 21 Ekim 2026 tarihinde açıklandı.
HMGS sonuçları saat kaçta açıklandı?
Sonuçlar 21 Ekim 2026 saat 11.00 itibarıyla erişime açıldı.
HMGS sonuçları nereden öğrenilir?
Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebiliyor.
2026 HMGS/2 ne zaman yapıldı?
Sınav 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi.
İYÖS sonuçları da açıklandı mı?
Evet. 2026 İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları da aynı duyuruyla açıklandı.
HMGS'de kaç puan almak gerekiyor?
Başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekiyor.
HMGS sonucu nasıl sorgulanır?
ÖSYM sonuç sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak sınav sonucu görüntülenebilir.
HMGS sonuç belgesi nasıl alınır?
Adaylar bireysel sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç ekranından görüntüleyebilir ve sonuç bilgilerini buradan kontrol edebilir.
HMGS sonuçları hangi tarihte açıklandı?
2026-HMGS/2 sonuçları 21 Ekim 2026 tarihinde açıklandı.