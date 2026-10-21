HMGS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI! 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuç sorgulama ekranı açıldı

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HMGS sonuçları 2026 açıklandı mı?

Evet. 2026-HMGS/2 sonuçları 21 Ekim 2026 tarihinde açıklandı.



HMGS sonuçları saat kaçta açıklandı?

Sonuçlar 21 Ekim 2026 saat 11.00 itibarıyla erişime açıldı.



HMGS sonuçları nereden öğrenilir?

Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebiliyor.



2026 HMGS/2 ne zaman yapıldı?

Sınav 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi.



İYÖS sonuçları da açıklandı mı?

Evet. 2026 İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları da aynı duyuruyla açıklandı.



HMGS'de kaç puan almak gerekiyor?

Başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekiyor.



HMGS sonucu nasıl sorgulanır?

ÖSYM sonuç sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak sınav sonucu görüntülenebilir.



HMGS sonuç belgesi nasıl alınır?

Adaylar bireysel sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç ekranından görüntüleyebilir ve sonuç bilgilerini buradan kontrol edebilir.



HMGS sonuçları hangi tarihte açıklandı?

2026-HMGS/2 sonuçları 21 Ekim 2026 tarihinde açıklandı.