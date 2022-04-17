• 17 Nisan 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:
Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün değişimiyle şaşırtıyor! 'Bu nasıl bir güzellik ya'
Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Ahsen rolüyle adını duyuran Yağmur Ün, dekolteli sarı elbisesiyle verdiği pozlarını paylaştı. Güzelliğine güzellik katan Ün'ün karelerine beğeni ve yorum yağdı.
• 17 Nisan 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:
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2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Süreç Film imzalı Alemin Kralı dizisi, toplam 2 sezon sürmüş ve 67. bölümde final yaparak ekranlara veda etmişti. Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Elvin Levinler ve Zeynep Gülmez gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.
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