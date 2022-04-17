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MagazinAlemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün değişimiyle şaşırtıyor! 'Bu nasıl bir güzellik ya'
HaberlerMagazin Haberleri Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün değişimiyle şaşırtıyor! 'Bu nasıl bir güzellik ya'
• 17 Nisan 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün değişimiyle şaşırtıyor! 'Bu nasıl bir güzellik ya'

Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Ahsen rolüyle adını duyuran Yağmur Ün, dekolteli sarı elbisesiyle verdiği pozlarını paylaştı. Güzelliğine güzellik katan Ün'ün karelerine beğeni ve yorum yağdı.

• 17 Nisan 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:
1Alemin Kralının Ahseni Yağmur Ün değişimiyle şaşırtıyor Bu nasıl bir güzellik ya
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2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Süreç Film imzalı Alemin Kralı dizisi, toplam 2 sezon sürmüş ve 67. bölümde final yaparak ekranlara veda etmişti. Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Elvin Levinler ve Zeynep Gülmez gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.

2Alemin Kralının Ahseni Yağmur Ün değişimiyle şaşırtıyor Bu nasıl bir güzellik ya

Büyük bir ilgiyle izlenen dizide evin ortanca kızı Ahsen karakterine hayat veren çocuk oyuncu Yağmur Ün, artık büyüdü ve güzeller güzeli bir genç kız oldu.

3Alemin Kralının Ahseni Yağmur Ün değişimiyle şaşırtıyor Bu nasıl bir güzellik ya

Alemin Kralı dizisinin ardından Kırgın Çiçekler, Söz ve Kalk Gidelim gibi yapımlar ile izleyici karşısına çıkan Yağmur Ün, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

4Alemin Kralının Ahseni Yağmur Ün değişimiyle şaşırtıyor Bu nasıl bir güzellik ya

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de kendine hayran bırakan Ün, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

5Alemin Kralının Ahseni Yağmur Ün değişimiyle şaşırtıyor Bu nasıl bir güzellik ya

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Oyunculuğa çok küçük yaşlarda başlayan Yağmur Ün, Instagram hesabından göğüs dekolteli sarı elbisesiyle çekildiği karelerini takipçileriyle paylaştı.

6Alemin Kralının Ahseni Yağmur Ün değişimiyle şaşırtıyor Bu nasıl bir güzellik ya

Birçok yapımda rol alarak adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Ün'ün paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

7Alemin Kralının Ahseni Yağmur Ün değişimiyle şaşırtıyor Bu nasıl bir güzellik ya

25 yaşındaki oyuncuya, ''Gittikçe güzelleşiyorsun'', ''Bu nasıl bir güzellik ya'', ''Öldürdün bizi'', ''Taş gibi kadınsın'' gibi yorumlar yapıldı.

8Alemin Kralının Ahseni Yağmur Ün değişimiyle şaşırtıyor Bu nasıl bir güzellik ya
9Alemin Kralının Ahseni Yağmur Ün değişimiyle şaşırtıyor Bu nasıl bir güzellik ya

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