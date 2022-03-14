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MagazinAlemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir'in kar pozları ile adından söz ettirdi!
HaberlerMagazin Haberleri Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir'in kar pozları ile adından söz ettirdi!
• 14 Mart 2022 - 10:20 • Son Güncelleme:

Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir'in kar pozları ile adından söz ettirdi!

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir değişimiyle herkesi şaşırtmıştı. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Alemin Kıralı dizisinde Oben karakteriyle tanıdığımız Birsu Demir kar pozları ile kendine hayran bıraktı. Genç oyuncu Birsu Demir'in beyazlar içinde yaptığı kar paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

• 14 Mart 2022 - 10:20 • Son Güncelleme:
1Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi
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Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor. Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu.

2Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı.

3Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi

İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...

4Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.

5Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

6Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi

22 yaşındaki Birsu Demir son olarak imaj yenilemişti. Kahkül modasına uyan ve saçlarını kendi kesen Birsu Demir'e takipçilerinden beğeni yağdı.

7Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi

Bir süredir ekranlardan uzak olan Birsu Demir tiyatro sahnesinden paylaşımda bulunmuştu. Farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Birsu Demir yer aldığı yeni oyunun heyecanını "Sonsuza dek sahne tozuyla sarhoş olmak dileğiyle.. Hep, daima, ölene dek. Benim güzel Vişne Bahçem. Bu bir veda değil KOCAMAN bir merhaba!" sözleri ile dile getirmişti.

8Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi

Genç oyuncunun paylaşımlarında değişimine dikkat çeken takipçileri "Bu nasıl değişim?", "Bu kadarını beklemiyorduk", "Gittikçe güzelleşiyorsun" yorumlarında bulunuyor.

9Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi

22 yaşındaki Birsu Demir son olarak kar pozları ile kendine hayran bıraktı.

10Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi

Genç oyuncu Birsu Demir'in beyazlar içinde yaptığı kar paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

11Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi

Birsu Demir beyaz kombini ile dikkat çekti.

12Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir, geçtiğimiz günlerde bikinili pozu ile "Artık yaz gelsin" dedi.

13Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi

İşte farklı güzelliğiyle adından söz ettiren Birsu Demir'in bikinili pozu...

14Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

15Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi

Birsu Demir geçtiğimiz günlerde spor tayt ve atleti ile güneşlenirken verdiği pozlarla sosyal medyayı yakıp geçmişti.

16Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi

Birsu Demir'in kış günü güneşlenirken verdiği pozlar çok konuşulmuştu.

17Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi

Alemin Kralı isimli projede yer alan Birsu Demir, henüz çok küçük yaşlardayken Bir Demet Tiyatro, Genco, Kara Yılan gibi projelerde yer aldı.

18Alemin Kıralının Oben’i Birsu Demirin kar pozları ile adından söz ettirdi

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