• 14 Mart 2022 - 10:20 • Son Güncelleme:
Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir'in kar pozları ile adından söz ettirdi!
Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir değişimiyle herkesi şaşırtmıştı. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Alemin Kıralı dizisinde Oben karakteriyle tanıdığımız Birsu Demir kar pozları ile kendine hayran bıraktı. Genç oyuncu Birsu Demir'in beyazlar içinde yaptığı kar paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.
• 14 Mart 2022 - 10:20 • Son Güncelleme:
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Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor. Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan Birsu Demir tiyatro sahnesinden paylaşımda bulunmuştu. Farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Birsu Demir yer aldığı yeni oyunun heyecanını "Sonsuza dek sahne tozuyla sarhoş olmak dileğiyle.. Hep, daima, ölene dek. Benim güzel Vişne Bahçem. Bu bir veda değil KOCAMAN bir merhaba!" sözleri ile dile getirmişti.
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