Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir'in kar pozları ile adından söz ettirdi!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Birsu Demir tiyatro sahnesinden paylaşımda bulunmuştu. Farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Birsu Demir yer aldığı yeni oyunun heyecanını "Sonsuza dek sahne tozuyla sarhoş olmak dileğiyle.. Hep, daima, ölene dek. Benim güzel Vişne Bahçem. Bu bir veda değil KOCAMAN bir merhaba!" sözleri ile dile getirmişti.