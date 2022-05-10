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MagazinAlemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ün sevgilisi çok konulşuldu! 'Doktor bey yakıyor'
HaberlerMagazin Haberleri Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ün sevgilisi çok konulşuldu! 'Doktor bey yakıyor'
• 10 Mayıs 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ün sevgilisi çok konulşuldu! 'Doktor bey yakıyor'

Alemin Kıralı dizisiyle ünlenen ve dizide Ahsen karakterine hayat veren Yağmur Ün Instagram paylaşımlarıyla olay oluyor. Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün son olarak doktor sevgilisiyle cüretkar bir pozunu paylaştı. Yağmur Ün'ün sevgilisini görenler ünlü oyuncuyu unuttu. Takipçileri sevgilisine yorumlar yağdırdı.

• 10 Mayıs 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:
1Alemin Kıralının Ahseni Yağmur Ünün sevgilisi çok konulşuldu Doktor bey yakıyor
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Şafak Sezer'in başrolünde olduğu ve bir döneme damga vurduğu Alemin Kıralı dizisinde çocuk oyuncu olan Yağmur Ün büyüdü. Dizide Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün geçen yıllarda güzelliğine güzellik kattı.

2Alemin Kıralının Ahseni Yağmur Ünün sevgilisi çok konulşuldu Doktor bey yakıyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün verdiği dekolteli pozlarının yanında aşk hayatıyla da adından söz ettirdi. 26 yaşındaki Yağmur Ün Instagram hesabından sevgilisiyle bir pozunu paylaştı.

3Alemin Kıralının Ahseni Yağmur Ünün sevgilisi çok konulşuldu Doktor bey yakıyor

125 bin takipçili bir fenomen doktorla beraber olan Yağmur Ün'ün bu pozunu görenler fotoğrafa yorum yağdırdı.

4Alemin Kıralının Ahseni Yağmur Ünün sevgilisi çok konulşuldu Doktor bey yakıyor

Paylaşımdan sonra yakışıklı doktora ilgi yoğundu. Yağmur Ün'ün takipçileri cüretkar poza "Doktor bey yakıyor", "Çok yakıştınız" yorumları yaptı.

5Alemin Kıralının Ahseni Yağmur Ünün sevgilisi çok konulşuldu Doktor bey yakıyor
6Alemin Kıralının Ahseni Yağmur Ünün sevgilisi çok konulşuldu Doktor bey yakıyor

Samimi halleri dikkat çeken çift sık sık birlikte paylaşım yapıyor.

7Alemin Kıralının Ahseni Yağmur Ünün sevgilisi çok konulşuldu Doktor bey yakıyor

Yağmur Ün, 981 bin takipçili Instagram hesabını aktif kullanıyor.

8Alemin Kıralının Ahseni Yağmur Ünün sevgilisi çok konulşuldu Doktor bey yakıyor

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