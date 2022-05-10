• 10 Mayıs 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ün sevgilisi çok konulşuldu! 'Doktor bey yakıyor'
Alemin Kıralı dizisiyle ünlenen ve dizide Ahsen karakterine hayat veren Yağmur Ün Instagram paylaşımlarıyla olay oluyor. Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün son olarak doktor sevgilisiyle cüretkar bir pozunu paylaştı. Yağmur Ün'ün sevgilisini görenler ünlü oyuncuyu unuttu. Takipçileri sevgilisine yorumlar yağdırdı.
• 10 Mayıs 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:
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Şafak Sezer'in başrolünde olduğu ve bir döneme damga vurduğu Alemin Kıralı dizisinde çocuk oyuncu olan Yağmur Ün büyüdü. Dizide Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün geçen yıllarda güzelliğine güzellik kattı.
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Paylaşımdan sonra yakışıklı doktora ilgi yoğundu. Yağmur Ün'ün takipçileri cüretkar poza "Doktor bey yakıyor", "Çok yakıştınız" yorumları yaptı.