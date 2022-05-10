Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ün sevgilisi çok konulşuldu! 'Doktor bey yakıyor'

Şafak Sezer'in başrolünde olduğu ve bir döneme damga vurduğu Alemin Kıralı dizisinde çocuk oyuncu olan Yağmur Ün büyüdü. Dizide Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün geçen yıllarda güzelliğine güzellik kattı.