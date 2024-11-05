Aldığı sıfır araba ile kaza yaptı! Bilirkişiden 'misliyle değişim' kararı çıktı

'ARACIMIN BORCUNU GEÇEN AY BİTİRDİM'

Davayı aracın son taksitini ödedikten sonra kazandıkları kaydeden Yorulmaz, "Aracı sıfır aldık. '1 ay üzerine nasıl böyle bir hata verebilir' diyerek firmaya şikayette bulunduk; aracı incelediler. Bize araçta onlardan kaynaklı bir problem olmadığını, sürücü kaynaklı olduğunu söylediler. 'Direkt hata sürücü kaynaklı' diyerek olayı kapatmaya çalıştılar. Biz de hukuki yollara başvurmak durumunda kaldık. Bu süreçte avukatımız Bünyamin Bey tecrübesiyle bizlere yardımcı oldu. 4 yıl geçti, sıkıntı yaşadık. Aracımın borcunu geçen ay bitirdim. Fakat bu araç 4 yıldır burada yatıyor. Bizim işimize yaramazken bile; kaskosu, sigortası, muayene ücretleri ödendi. Davayı kazanmamız bizi mutlu etti. İnşallah yenisinde kavuşacağız. Artık bu aracı bir daha görmemek üzere kapatıyoruz" diye konuştu.