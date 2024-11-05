Aldığı sıfır araba ile kaza yaptı! Bilirkişiden 'misliyle değişim' kararı çıktı
Satın aldığı sıfır kilometre ciple 1 ay sonra fren arızası ve direksiyon kilitlenmesi nedeniyle kaza yapan Hilal Yorulmaz, bayiye açtığı davada hukuk mücadelesini kazandı. Tüketici mahkemesi, bilirkişi raporunda, fren sistemindeki arızanın sürücü kaynaklı olmadığı ve 'gizli ayıplı' olduğu tespit edilen aracın 'ayıpsız misliyle' değiştirilmesine hükmetti.
DHA
• 05 Kasım 2024 - 15:20 • Son Güncelleme:
DHA
• 05 Kasım 2024 - 15:20 • Son Güncelleme: