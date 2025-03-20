Aldığı eğitim hayatını değiştirdi! Tarlada çalışıyordu kadınlara eğitim vermeye başladı
İzmir'de bağ, bahçe işleriyle uğraşan Hülya Kapar (35), liseyi ve 2 üniversitenin ön lisans programını dışarıdan bitirip, Halk Eğitim Merkezi'nde 82 kursa katıldı. Azmiyle dikkat çeken Kapar, 3 yıldır Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde hemcinslerine rol model olup, kabak ve ahşap boyama, dekoratif ev aksesuarları hazırlama gibi eğitimler veriyor.
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 20 Mart 2025 - 13:06 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 20 Mart 2025 - 13:06 • Son Güncelleme: