Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemAldığı eğitim hayatını değiştirdi! Tarlada çalışıyordu kadınlara eğitim vermeye başladı
HaberlerGündem Haberleri Aldığı eğitim hayatını değiştirdi! Tarlada çalışıyordu kadınlara eğitim vermeye başladı

Aldığı eğitim hayatını değiştirdi! Tarlada çalışıyordu kadınlara eğitim vermeye başladı

İzmir'de bağ, bahçe işleriyle uğraşan Hülya Kapar (35), liseyi ve 2 üniversitenin ön lisans programını dışarıdan bitirip, Halk Eğitim Merkezi'nde 82 kursa katıldı. Azmiyle dikkat çeken Kapar, 3 yıldır Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde hemcinslerine rol model olup, kabak ve ahşap boyama, dekoratif ev aksesuarları hazırlama gibi eğitimler veriyor.

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 20 Mart 2025 - 13:06 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 20 Mart 2025 - 13:06 • Son Güncelleme:
1Aldığı eğitim hayatını değiştirdi Tarlada çalışıyordu kadınlara eğitim vermeye başladı