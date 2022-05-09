• 09 Mayıs 2022 - 09:18 • Son Güncelleme:
Albayrak Terim'le birlikte transfer etti Burak Elmas iki misli bonservis fiyatına gönderdi!
Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim döneminde transfer edilen, Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla özellikle Fransız kulüplerinin dikkatini çeken yıldız futbolcunun 10 milyon euro karşılığında Lig 1'e gideceği öğrenildi. İşte sarı kırmızılı cephede yaşanan sıcak transfer gelişmesi...
• 09 Mayıs 2022 - 09:18 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'daki çalkantılı performansıyla bir türlü bekleneni veremeyen Mostafa Mohamed, sezon sonu takımdan ayrılmak istiyor. Cim-Bom ise özellikle Fransız devlerinin kıskacında olan Mostafa Mohamed için en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.
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Geçen sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'ın 4 milyon dolar karşılığında bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, bu sezonki formu ile beklentileri bir türlü karşılayamadı. Mısırlı forvet oyuncusunun sezon sonu takımdan ayrılmak istediği ve Cim-Bom'un da gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.
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