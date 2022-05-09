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GalatasarayAlbayrak Terim'le birlikte transfer etti Burak Elmas iki misli bonservis fiyatına gönderdi!
HaberlerGalatasaray Haberleri Albayrak Terim'le birlikte transfer etti Burak Elmas iki misli bonservis fiyatına gönderdi!
• 09 Mayıs 2022 - 09:18 • Son Güncelleme:

Albayrak Terim'le birlikte transfer etti Burak Elmas iki misli bonservis fiyatına gönderdi!

Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim döneminde transfer edilen, Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla özellikle Fransız kulüplerinin dikkatini çeken yıldız futbolcunun 10 milyon euro karşılığında Lig 1'e gideceği öğrenildi. İşte sarı kırmızılı cephede yaşanan sıcak transfer gelişmesi...

• 09 Mayıs 2022 - 09:18 • Son Güncelleme:
1Albayrak Terimle birlikte transfer etti Burak Elmas iki misli bonservis fiyatına gönderdi
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Galatasaray'daki çalkantılı performansıyla bir türlü bekleneni veremeyen Mostafa Mohamed, sezon sonu takımdan ayrılmak istiyor. Cim-Bom ise özellikle Fransız devlerinin kıskacında olan Mostafa Mohamed için en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

2Albayrak Terimle birlikte transfer etti Burak Elmas iki misli bonservis fiyatına gönderdi

Geçen sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'ın 4 milyon dolar karşılığında bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, bu sezonki formu ile beklentileri bir türlü karşılayamadı. Mısırlı forvet oyuncusunun sezon sonu takımdan ayrılmak istediği ve Cim-Bom'un da gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

3Albayrak Terimle birlikte transfer etti Burak Elmas iki misli bonservis fiyatına gönderdi

Sarı-kırmızılılar Mostafa Mohamed'in transferinden minimum 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. 24 yaşındaki Mısırlı futbolcuyı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, Lille ve Montpellier yakından takip ediyor.

4Albayrak Terimle birlikte transfer etti Burak Elmas iki misli bonservis fiyatına gönderdi

Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray formasıyla 39 resmî maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

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6Albayrak Terimle birlikte transfer etti Burak Elmas iki misli bonservis fiyatına gönderdi

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Başakşehir'le 0-0 berabere kalırken, 35 yaşındaki tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, tam 10 kurtarışa imza attı. Özellikle son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve zaman zaman performansında görülen düşüşler sonrasında eleştirilen Nando, kendisine geldi.

7Albayrak Terimle birlikte transfer etti Burak Elmas iki misli bonservis fiyatına gönderdi

Sarı-Kırmızılı kulüple 2024'e kadar mukavelesi bulunan Fernando Muslera'nın bu tarihten sonra da aktif kariyerine devam etmek istediği öğrenildi.

8Albayrak Terimle birlikte transfer etti Burak Elmas iki misli bonservis fiyatına gönderdi

Aslan'la sözleşmesinin sonunda 37 yaşına girecek olan Fernando Muslera'nın hedefi en az 40 yaşına kadar futbol oynamak. Nando, Galatasaray'da kalmak istiyor. Ancak 2024'teki mevcut şartların ne olacağı belirsiz.

9Albayrak Terimle birlikte transfer etti Burak Elmas iki misli bonservis fiyatına gönderdi

O günkü yönetim, Uruguaylı kaleciyle yolları ayırmaya karar verirse Fernando Muslera büyük ihtimalle ülkesine dönüp, kariyerini orada noktalayacak. Nando, jübilesinin ardından ise Galatasaray Teknik Heyeti'nde görev yapmayı planlıyor.

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11Albayrak Terimle birlikte transfer etti Burak Elmas iki misli bonservis fiyatına gönderdi

 

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