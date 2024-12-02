Aksaray'da gaz kokusu ekipleri alarma geçirdi! Kendisinden haber alınamayan vatandaştan beklenmedik tepki: 'Yatmak da mı sorun ya?'
Aksaray'da kendisinden haber alınamayan bir vatandaş için alarma geçen sağlık ve kurtarma ekipleri tüm imkanlarıyla seferber olurken, tam kapı açılıp daireye girileceği sırada kapıyı açan vatandaş kendisi için mücadele eden ekipleri “Yatmak da mı sorun ya, kapkaççı gibi” deyip azarladı.
İHA
• 02 Aralık 2024 - 14:02 • Son Güncelleme:
İHA
• 02 Aralık 2024 - 14:02 • Son Güncelleme: