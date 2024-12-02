Aksaray'da gaz kokusu ekipleri alarma geçirdi! Kendisinden haber alınamayan vatandaştan beklenmedik tepki: 'Yatmak da mı sorun ya?'

'KAPKAÇÇI GİBİ'

Şahsın kapıyı açması üzerine hem komşular hem de ekipler rahat bir nefes alırken, polis ekiplerinin şahsa durumu izah etmesine rağmen sinirlenen ev sahibi, “Senin için geldik” diyen ve kendisi için seferber olan tüm ekiplere, “Yatmak da mı sorun ya? Gelecek bir şey yok. Uykusuzdum yattım ya, ne var bunda, sıkıntı nedir yani? Kapkaççı gibi” deyip azarladı.