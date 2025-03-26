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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle acil servis ile 200 yataklı B Blok boşaltıldı.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-
• 26 Mart 2025 - 13:13 • Son Güncelleme:
Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-
• 26 Mart 2025 - 13:13 • Son Güncelleme:
1Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın paniği Hastalar tahliye edildi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde, henüz bilinmeyen nedenle saat 11.45 sıralarında yangın çıktı. Yetişkin ve Çocuk Acil servislerinde hızla büyüyen yangın nedeniyle hastaneyi duman kapladı.

2Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın paniği Hastalar tahliye edildi

Önce acil servis ardından 200 yataklı B Blok'taki hastalar tahliye edildi. Ameliyathaneler, organ nakli servisinde yatan hastalar, plastik cerrahi, beyin cerrahi servislerinin bulunduğu B Blok tamamen boşaltıldı.

3Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın paniği Hastalar tahliye edildi

İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, bina içine yayılan yoğun dumanın tahliyesi için çalışmalar sürdüğü bildirildi.

4Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın paniği Hastalar tahliye edildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, hastaneye gelerek incelemede bulundu.

5İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİLER

İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİLER

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın sonrası B Blok'un üst katlarında duman nedeniyle mahsur kalan hastalar, itfaiye araçlarının merdiveniyle indirildi.

6Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın paniği Hastalar tahliye edildi

Dumandan etkilenen çalışanlar ve hastalara, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Yoğun bakım servisinden çıkarılan hastalar ise yakınlardaki hastanelere sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri, tahliye çalışmalarına destek verdi.