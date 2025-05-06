Akdeniz sezonu açtı! Güneşi gören sahile koştu, kimi güneşlendi gibi yüzdü
Antalya ve Muğla'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahillerde vakit geçirdi. Kent sakinleri ve turistlerden bazıları Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, su sporları yaptı. Bazıları da plajlarda güneşlendi. Muğla'da ise turistler Marmaris'te Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Kız Kumu plajlarında şezlonglarda güneşlenirken, zaman zaman denize girdi. Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüyle keyif yaşadı.
AA
• 06 Mayıs 2025 - 14:31 • Son Güncelleme:
AA
• 06 Mayıs 2025 - 14:31 • Son Güncelleme: