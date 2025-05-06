Akdeniz sezonu açtı! Güneşi gören sahile koştu, kimi güneşlendi gibi yüzdü

Bodrum ilçesinde de sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, Kumbahçe başta olmak üzere Paşatarlası, Gümbet, Ortakent ve Torba gibi sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler sahilde sıcak havada denize girmeyi tercih ederken, bazıları da kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.