• 08 Mayıs 2022 - 16:01 • Son Güncelleme:
Ajda Pekkan: Ben böyle istiyorum
Bayramda Bodrum’da sahne alan Ajda Pekkan'ın konser sırasında çekilen fotoğraflarına epey fotoşop yapılmıştı. Bu konuyu Posta gazetesi yazarı Şirin Sever kaleme aldı. İşte o yazı...
• 08 Mayıs 2022 - 16:01 • Son Güncelleme:
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Ajda Pekkan sınırları zorluyor! Yaptırdığı estetikler yetmeyince, photoshop’a (fotoşop) abanmış ya ondan söz ediyorum. Gerçi o yapılana fotoŞOK denir ama neyse. Nasıl bebeksi, nasıl ergen yaşta bir Ajda, maşallah!
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