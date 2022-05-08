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MagazinAjda Pekkan: Ben böyle istiyorum
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• 08 Mayıs 2022 - 16:01 • Son Güncelleme:

Ajda Pekkan: Ben böyle istiyorum

Bayramda Bodrum’da sahne alan Ajda Pekkan'ın konser sırasında çekilen fotoğraflarına epey fotoşop yapılmıştı. Bu konuyu Posta gazetesi yazarı Şirin Sever kaleme aldı. İşte o yazı...

• 08 Mayıs 2022 - 16:01 • Son Güncelleme:
1Ajda Pekkan: Ben böyle istiyorum
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Ajda Pekkan sınırları zorluyor! Yaptırdığı estetikler yetmeyince, photoshop’a (fotoşop) abanmış ya ondan söz ediyorum. Gerçi o yapılana fotoŞOK denir ama neyse. Nasıl bebeksi, nasıl ergen yaşta bir Ajda, maşallah!

2Ajda Pekkan: Ben böyle istiyorum

Önce ekibi yaptı sandık ama Ajda “Ben istedim” demiş. Ben daha da şok şok şok! Hatta ekibi itiraz etmiş, “Yapmayın, sizinle dalga geçerler” demiş ama dinletememişler.

3Ajda Pekkan: Ben böyle istiyorum

“Ben böyle istiyorum” demiş, konu kapanmış. Ajda iyi ki Norveç’te falan yaşamıyor. Fazla photoshop’un dolandırıcılık sayıldığı, belirtilmediği sürece de yasak olduğu Norveç’te yaşasaydı, maazallah hapishanede çürürdü! Bu arada artık o kadar kolay ki şu photoshop işleri…

4Ajda Pekkan: Ben böyle istiyorum

Eskiden fotoğrafçılar saatlerce uğraşırdı, şimdi faceapp diye bir aplikasyon sayesinde, suratını şipşak değiştiriyorsun. Resmen gerçek kimse kalmadı sosyal medyada.

5Ajda Pekkan: Ben böyle istiyorum

Hele bir arkadaşım var, Ajda Pekkan eline su dökemez mesela! Abarttıkça abartıyor, bebeksi hallere sokuyor kendisini. Sürekli uyarıyoruz, ‘Yapma, sen bu değilsin” desek de dinletemiyoruz.

6Ajda Pekkan: Ben böyle istiyorum

O da Ajda gibi “Ben böyle seviyorum” diyor, konuyu kapatıyor. Tamam seviyorsun da, ne kadar gerçekçi? Vallahi ben anlamıyorum, psikologlar açıklayabilir mi nedir bu sendromun adı?

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