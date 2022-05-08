Ajda Pekkan: Ben böyle istiyorum

“Ben böyle istiyorum” demiş, konu kapanmış. Ajda iyi ki Norveç’te falan yaşamıyor. Fazla photoshop’un dolandırıcılık sayıldığı, belirtilmediği sürece de yasak olduğu Norveç’te yaşasaydı, maazallah hapishanede çürürdü! Bu arada artık o kadar kolay ki şu photoshop işleri…