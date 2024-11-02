Ailesi televizyon programına çıkıp yardım istemişti! 2 gündür haber alınamayan Şirin Elmas'ın katilinden kan donduran itiraf

ÖNCE HABERİM YOK DEDİ; SONRA ÖĞRENDİ

Şirin’in dedesi Mahmut Hanilçi "Ben dedesiyim şuanda bana bir haber verilmemiştir. Duyuru yok. Şuan mezarlıkta görmedik. Babası akşamdan beri gitti geldi. Karakola da gittim bana bir bilgi vermediler. Bize söylenen bir şey yok. Bize söylenecek ki Adli Tıp Kurumu’na gideceğiz. Ölmüş diyorlar görmemişim. Gözümle görecem ki ölmüş diyeceğim. Bana akrabalarım, arkadaşlarım telefon açıyor. ‘Ölmüş, öldürülmüş’ diyorlar" diye konuştu.