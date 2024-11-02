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GündemAilesi televizyon programına çıkıp yardım istemişti! 2 gündür haber alınamayan Şirin Elmas'ın katilinden kan donduran itiraf
HaberlerGündem Haberleri Ailesi televizyon programına çıkıp yardım istemişti! 2 gündür haber alınamayan Şirin Elmas'ın katilinden kan donduran itiraf

Ailesi televizyon programına çıkıp yardım istemişti! 2 gündür haber alınamayan Şirin Elmas'ın katilinden kan donduran itiraf

Şişli'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) ile mezarlığa girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan Mustafa Örün emniyetteki ifadesinde korkunç cinayeti itiraf etti. Örün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dedi.

İHA - DHA
• 02 Kasım 2024 - 17:00 • Son Güncelleme:
İHA - DHA
• 02 Kasım 2024 - 17:00 • Son Güncelleme:
1Ailesi televizyon programına çıkıp yardım istemişti 2 gündür haber alınamayan Şirin Elmasın katilinden kan donduran itiraf

Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

2Ailesi televizyon programına çıkıp yardım istemişti 2 gündür haber alınamayan Şirin Elmasın katilinden kan donduran itiraf

Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine bulundu.

3Ailesi televizyon programına çıkıp yardım istemişti 2 gündür haber alınamayan Şirin Elmasın katilinden kan donduran itiraf

Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün öğlen saatlerinde otopsi işlemi tamamlanan Elmas Hanilçi’nin naaşı babası İbrahim Hanilçi’ye teslim edildi.

4Ailesi televizyon programına çıkıp yardım istemişti 2 gündür haber alınamayan Şirin Elmasın katilinden kan donduran itiraf

Adli Tıp Kurumu önüne gelen Anne Yeter Hanilçi güçlükle ayakta dururken anneyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Baba İbrahim Hanilçi de gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

5Ailesi televizyon programına çıkıp yardım istemişti 2 gündür haber alınamayan Şirin Elmasın katilinden kan donduran itiraf

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün ile mezarlığı girdiğini tespit etti. Mustafa Örün gözaltına alınırken, cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6ADLİ TIP KURUMU MORGUNA GİTTİLER

ADLİ TIP KURUMU MORGUNA GİTTİLER

Kızlarının öldüğünden haberlerinin olmadığını söyleyen aile üyeleri evlerinin önünde kızlarından bir haber bekledi. Saat 11.00 sıralarında sağlık ekipleri eşliğinde ailenin evine gelen yetkililer, acı haberi verdi. Anne Yeter Hanilçi ve baba İbrahim Hanilçi sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen anne ve baba ayakta durmakta zorlandı.

7PAZARA GİDERKEN GÖRDÜM

'PAZARA GİDERKEN GÖRDÜM'

Mahalle sakini Kerime Esen “Ben en son Şirin’i Perşembe günü pazara giderken gördüm. Çocuk neşeli şekilde pazara doğru gidiyordu. İkindide yukarı doğru çıkarken gördüm. Tek başına gidiyordu. Ben mezarlığa gitmiş, ölüsü çıkmış diye duydum. Çok üzüldüm. Ben onu duydum çok korktum. Torunlarım okula gidemem diyor. Biz artık korkuyoruz" dedi.

8ÖNCE HABERİM YOK DEDİ; SONRA ÖĞRENDİ

ÖNCE HABERİM YOK DEDİ; SONRA ÖĞRENDİ

Şirin’in dedesi Mahmut Hanilçi "Ben dedesiyim şuanda bana bir haber verilmemiştir. Duyuru yok. Şuan mezarlıkta görmedik. Babası akşamdan beri gitti geldi. Karakola da gittim bana bir bilgi vermediler. Bize söylenen bir şey yok. Bize söylenecek ki Adli Tıp Kurumu’na gideceğiz. Ölmüş diyorlar görmemişim. Gözümle görecem ki ölmüş diyeceğim. Bana akrabalarım, arkadaşlarım telefon açıyor. ‘Ölmüş, öldürülmüş’ diyorlar" diye konuştu.

9KAN DONDURAN İTİRAF

KAN DONDURAN İTİRAF

Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen 49 yaşındaki Mustafa Örün'ün emniyette verdiği ilk ifade de Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Gözaltına alınan Örün'ün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dediği öğrenildi.

10Ailesi televizyon programına çıkıp yardım istemişti 2 gündür haber alınamayan Şirin Elmasın katilinden kan donduran itiraf

Cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan cinayet şüphelisi Mustafa Örün'ün daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenildi.