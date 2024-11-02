Ailesi televizyon programına çıkıp yardım istemişti! 2 gündür haber alınamayan Şirin Elmas'ın katilinden kan donduran itiraf
Şişli'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) ile mezarlığa girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan Mustafa Örün emniyetteki ifadesinde korkunç cinayeti itiraf etti. Örün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dedi.
İHA - DHA
• 02 Kasım 2024 - 17:00 • Son Güncelleme:
İHA - DHA
• 02 Kasım 2024 - 17:00 • Son Güncelleme: