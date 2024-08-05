Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Kabine Toplantısı saat kaçta ve gündemdeki konu başlıkları neler?





KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ayda iki kez toplanıyor. Kabine Toplantısı'nın yarın yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.i