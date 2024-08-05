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GündemAğustos Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Kabine Toplantısı saat kaçta ve gündemdeki konu başlıkları neler?
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Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Kabine Toplantısı saat kaçta ve gündemdeki konu başlıkları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı gerçekleşiyor. son yapılan toplantı tarihi 16 Temmuz'da gerçekleşti. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve gündemdeki konu başlıkları nelerdir?

• 05 Ağustos 2024 - 08:06 • Son Güncelleme:
• 05 Ağustos 2024 - 08:06 • Son Güncelleme:
1Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü Kabine Toplantısı saat kaçta ve gündemdeki konu başlıkları neler

Kabine Toplantısı tarihi gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısının bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...

2Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü Kabine Toplantısı saat kaçta ve gündemdeki konu başlıkları neler



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ayda iki kez toplanıyor. Kabine Toplantısı'nın yarın yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.i

3Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü Kabine Toplantısı saat kaçta ve gündemdeki konu başlıkları neler



KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Masada olması beklenen konular arasında ise; Vergi Paketi, Sokak Hayvanları Yasası, İsrail ve Gazze gibi başlıkların olması bekleniyor. Kabine Toplantısı gündem başlıkları netleştiğinde haberimize ekleyeceğiz.

4Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü Kabine Toplantısı saat kaçta ve gündemdeki konu başlıkları neler