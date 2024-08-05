GündemAğustos Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Kabine Toplantısı saat kaçta ve gündemdeki konu başlıkları neler?
HaberlerGündem Haberleri Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Kabine Toplantısı saat kaçta ve gündemdeki konu başlıkları neler?
Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Kabine Toplantısı saat kaçta ve gündemdeki konu başlıkları neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı gerçekleşiyor. son yapılan toplantı tarihi 16 Temmuz'da gerçekleşti. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve gündemdeki konu başlıkları nelerdir?