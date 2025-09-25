Ağrı'da ayçiçeği bereketi! Hasat başladı: Üreticinin yüzü gülüyor

3

Kentte geçen sene 34 bin dekarlık alanda çekirdeklik, 500 dekarlık alanda da yağlık ayçiçeği üretimi yapıldığını anlatan Hüseyinoğlu, şöyle konuştu: "Bu yıl yaklaşık 50 bin 500 dekarlık alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Bunun 15 bin dekarı yağlık, yaklaşık 37 bin de çerezlik ayçiçeği olarak ekildi. Geçen sene ayçiçeğinden ilimize 315 milyon lira katkı sağlandı, bu sene 750 milyon lira girdi sağlanmasını bekliyoruz. Daha çok çerezlik ayçiçeğinin tercih edilmesinin nedeni piyasa şartlarında vatandaşların iyi gelir elde etmesindendir."