Ağırlığının 10 katını taşıyor! Bu böcek ölümsüzlüğün simgesi, devlet korumasına alındı
Antik Mısır’da, yaşamın, ölümsüzlüğün ve var oluşun simgesi olarak kabul edilen ve Mısır tanrılarının fresklerinde de yer alan Scarabeus sacer, halk arasında bilinen adıyla 'tezek' ve 'gübre böcekleri’, Türkiye’nin en büyük subasar ormanı olan Karacabey Longoz Ormanı’nda korumaya alındı. Longoza ziyarete gelenler, doğanın geri dönüşüm sürecini hızlandıran, delikler kazıp toprağı havalandıran ve gübrelemeye yardımcı olan bu böceklere zarar vermemeleri için, tabelalarla uyarılıyor.
Esra TÜRKER- Yiğithan HÜYÜK/KARACABEY, (Bursa), (DHA)
• 21 Haziran 2024 - 12:59 • Son Güncelleme:
Esra TÜRKER- Yiğithan HÜYÜK/KARACABEY, (Bursa), (DHA)
• 21 Haziran 2024 - 12:59 • Son Güncelleme: