Ağaca çıkmak imkansız, dökülmesini 45 gün bekliyorlar: Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere akın ediyorlar!

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Isparta merkeze bağlı Yenice Mahallesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca koruma altına alınan kestane ağaçlarının bulunduğu bahçelerde, ekim ayında yere düşen kestaneler için hasat mesaisi yaşanıyor. Mahalle sakinleri ve ziyaretçiler, asırlık ağaçların çevresinde bir araya gelerek topladıkları kestaneleri ateşte pişiriyor, aileleri ve yakınlarıyla vakit geçiriyor. Bahçe sahipleri ise ürünlerin bir bölümünü satarak gelir elde ediyor.

Bahçe sahiplerinden 70 yaşındaki Müzeyyen Akkaya, 1990 yılında kurulan kestane bahçesinin babasından miras kaldığını, burada hem ailesiyle vakit geçirdiğini hem de kazanç elde ettiğini söyledi.Her yıl düzenli olarak bahçeye geldiğini ifade eden Emine Dolmaz da kestane hasadının insanları bir araya getiren geleneksel bir etkinlik olduğunu ifade etti. Kestane toplamanın aile ve komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini dile getiren Dolmaz, "Kestanenin insanları birbirine birleştirici özelliği var. Akrabayı, eşi dostu, komşuyu bir araya getiriyor. Bu yeşilliğin, ağaçların içinde vakit geçirmek çok güzel. Duygusal olarak insanı hep geçmişe götürüyor." diye konuştu.