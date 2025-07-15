Afyonkarahisar'da karayoluna inen geyik 3 haftadan beri aynı yerde otlanıyor!

2

Geyiği gören bazı sürücüler fotoğrafını çekmek için yol kenarında dururken, bazıları ise araçları ile yavaşlayarak geyiği görüntüledikten sonra yollarına devam ediyorlar. Normalde ürkeklikleri ile bilinen geyik ise insanların kendisine yaklaşmasına aldırış etmeden onların verdikleri yiyecekler ve çöplerle karnını doyuruyor.