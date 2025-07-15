Afyonkarahisar'da karayoluna inen geyik 3 haftadan beri aynı yerde otlanıyor!
15.07.2025 - 14:27Güncellenme Tarihi:
Kaynak : AFYONKARAHİSAR (İHA) -
Afyonkarahisar'da karayolu kenarında görülen geyik, görenleri şaşkına çevirdi. Haberlere konu olan olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin geyiği hâlâ bulunduğu bölgeden almadığı öğrenildi. Yaklaşık 3 haftadır aynı yerde olduğu bildirilen geyik, çevredekilerin dikkatini çekmeye devam ediyor.
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Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun Bayat ilçesi yakınlarında karayolu kenarında dolaşan geyiği gören sürücüler hayretler içinde kaldı.
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Geyiği gören bazı sürücüler fotoğrafını çekmek için yol kenarında dururken, bazıları ise araçları ile yavaşlayarak geyiği görüntüledikten sonra yollarına devam ediyorlar. Normalde ürkeklikleri ile bilinen geyik ise insanların kendisine yaklaşmasına aldırış etmeden onların verdikleri yiyecekler ve çöplerle karnını doyuruyor.
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Yaklaşık 3 haftadır aynı bölgeden dolaşan geyiğin daha öncede haberlere konu olmasına rağmen Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünce neden bulunduğu bölgeden alınıp doğal yaşam alanına götürülmediği ise belirsizliğini koruyor.