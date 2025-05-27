Afyon'da şefler sahneye çıktı: Ahmetpaşa'da lezzetler yarıştı

"Asıl olan yarışmak değil, geleneği yaşatmak"





Etkinlikte konuşan Kaymakam Aslan, "Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı’nın talimatlarıyla ilçemizde ve kasabalarımızda bu anlamlı haftayı kutluyoruz. Burada sadece yemek değil, kültür de paylaşılıyor. Belediye Başkanımız yemeklerin hikâyelerini aktardı, gerçekten çok etkilendim. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Ahmetpaşa Ortaokulu Müdür Yardımcısı Merve Bakır da yaptığı konuşmada organizasyonun başarısına dikkat çekerek şunları söyledi:



"Kaymakamlık koordinesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla, Ahmetpaşa Belediyesi iş birliğiyle bir yemek yarışması düzenledik. Velilerimiz büyük katılım gösterdi ve yöresel yemeklerle yarışmaya dahil oldular. Dört farklı kategoride yarışıldı. Jüri üyelerimiz birinci, ikinci ve üçüncüyü belirledi, ayrıca dördüncüye de teşvik ödülü verdik. Velilerimiz öğrencilerimizle birlikte yarışmaya katıldı. Değerlerimizi ve kültürümüzü öğrenmek adına çok güzel bir organizasyon oldu."